Guadagnare senza rischi: conto deposito, buono fruttifero e libretto di risparmio

Guadagnare senza rischi è possibile. Ecco cosa sapere e quale può essere il modo più conveniente per investire i risparmi.

Investire del denaro e ottenere un guadagno senza correre alcun rischio non è un’utopia: ci sono infatti alcuni modi per farlo, tutto sta nel conoscerli e sapere qual è più conveniente in base ai propri obiettivi. Scopriamo insieme quali sono.

Cos’è il conto deposito

Il conto deposito viene collegato al tradizionale conto corrente bancario e consente di far fruttare i propri risparmi, con un rendimento sicuro. Si tratta di un tipo di conto estremamente semplice da aprire (può essere aperto anche comodamente da casa, senza andare in filiale) e usare e che è tutelato dal FITD, dunque assolutamente sicuro.

Il conto deposito può essere vincolato o non vincolato, e a seconda del tipo di vincolo scelto si avranno degli interessi (e quindi anche dei rendimenti) diversi: il primo implica il non utilizzo del denaro per un determinato periodo di tempo, al termine del quale si avrà un rendimento maggiore; il secondo non dà invece alcun limite da questo punto di vista ma, come si può facilmente intuire, darà un rendimento minore. Per scegliere tra le tante proposte degli istituti bancari può essere utile comparare on line su Facile.it i migliori conti deposito, in modo da capire quale va maggiormente incontro alle proprie esigenze.

Come funzionano i buoni fruttiferi postali

Una seconda opportunità di investimento priva di rischi è rappresentata dai buoni fruttiferi. Si tratta di veri e propri titoli erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, tutelati dallo Stato e con un tasso agevolato. Questi possono essere emessi in forma dematerializzata o in forma cartacea (in quest’ultimo caso come scrittura contabile sul libretto di risparmio postale). Essendo uno strumento d’investimento praticamente privo di rischio, il rendimento è in genere molto contenuto, con tassi di interesse compresi tra lo 0,4% e il 2%. Tra gli aspetti convenienti dei buoni fruttiferi troviamo l’assenza di vincoli e di commissioni, oltre a una tassazione ridotta rispetto ai conti deposito; per incassare gli interessi, però, è necessario attendere almeno 12 mesi.

Il libretto di risparmio

Il libretto di risparmio può essere bancario o postale ed è una valida alternativa ai conti deposito e ai buoni fruttiferi, sebbene il rendimento risulti più basso per via della totale assenza di vincoli. Risulta vantaggiosa anche l’assenza di costi e commissioni, sia in fase di apertura sia in fase di gestione ed estinzione; l’unica pecca di questa modalità di investimento è la necessità di recarsi personalmente allo sportello per accedere al proprio deposito, in quanto non è gestibile online.