Graded tra le “Inspiring Stories” di Elite. Grassi: “Ecco come trasformiamo le idee in valore”

Graded è inserita tra le “Inspiring Stories” di Elite, il programma di Borsa Italiana che affianca imprese ambiziose e in crescita per avvicinarle ai mercati di capitali.

“Lavorare su opportunità, idee e progetti per trasformarli in valore”. E’ questa l’idea di impresa secondo Vito Grassi, amministratore delegato di Graded, inserita tra le “Inspiring Stories” di Elite, il programma di Borsa Italiana che affianca imprese ambiziose e in crescita per avvicinarle ai mercati di capitali. “Graded – spiega Grassi – è un’azienda che ha due punti di forza importanti: crede fermamente nella necessità di valorizzare le potenzialità dei giovani talenti e investe una quota consistente del proprio fatturato in ricerca e sviluppo al fine di fornire soluzioni sempre più all’avanguardia sul fronte dell’efficienza e del risparmio energetico”.

Sono circa 14 i progetti che la società napoletana, attiva da oltre 60 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti ad alta efficienza sia per il settore pubblico che per quello privato, ha in cantiere allo stato attuale (consultabili al link http://graded.it/ricerca- sviluppo/).

“E, attenzione – dice Grassi – non si tratta semplicemente di presentare progetti, ma di acquisire know how prima dei competitors e rafforzarsi sul mercato. Ed è per questo che negli ultimi anni Graded ha incrementato le collaborazioni con i principali Atenei ed di enti ricerca del Centro Sud, oltre ad essere da due anni partner di “Digita”, la Digital Transformation & Industry Innovation Academy dell’Ateneo Federico II, e a collaborare con il MIT di Boston ad un programma di ricerca internazionale (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) guidato dall’Università Parthenope e che coinvolge istituzioni (la Regione Campania), banche e imprese campane. Un impegno che è diventato il cuore della nostra mission con risultati e prospettive importanti: un fatturato in crescita negli ultimi tre anni attestato alla FY 2019 per oltre 18 milioni di euro, un numero di dipendenti in continua crescita (ad oggi 66), l’obiettivo del continuo rafforzamento della governance per una chiara ed efficace distinzione tra proprietà, governo e gestione”.

Il motto di Vito Grassi? Si ispira alla necessità di non temere il cambiamento. “‘Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti’. Una delle frasi più celebri di Charles Darwin, padre della teoria dell’evoluzione, è diventata la mia massima sia nella vita personale che in quella professionale – dice l’ad di Graded -: sul mercato come nelle relazioni sociali cresce, si afferma e compete solo colui che è continuamente in grado di rimettersi in discussione”.