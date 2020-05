Fase 2: Orari prolungati, mascherine e prenotazione per la riapertura dal 18 maggio di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Tutti i dettagli.

Come già accaduto per l’analisi del rischio da Covid-19 nei luoghi di lavoro, nel trasporto pubblico terrestre e nei settori della ristorazione e della balneazione, il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile ha approvato il documento tecnico elaborato dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità in vista della riapertura da lunedì 18 maggio di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Come sottolineato nel documento tecnico pubblicato oggi, nel settore della cura alla persona, che comprende i saloni di barbieri e parrucchieri, gli istituti di bellezza e quelli di manicure e pedicure, per un totale di oltre 140mila imprese e 260mila addetti, i rischi maggiori derivano dalla stretta prossimità con il cliente e dall’elevata probabilità di esposizione a fonti di contagio, legata anche alla presenza di operazioni che comportano la formazione di aerosol.

Si tratta di specifiche linee guida che prevedono, tra l’altro, obbligo di mascherine, orari prolungati e prenotazioni. Ecco tutti i dettagli contenuti nel documento.

Orari flessibili e turnazione

Potranno altresì essere utilizzate barriere separatorie fra aree e postazioni al fine di mitigare il rischio (in particolare per le aree lavaggio);

Individuare chiaramente le zone di passaggio, le zone di lavoro e le zone di attesa;

Prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni sia di trattamento che di attesa tecnica, anche utilizzando postazioni alternate;

Limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario;

Prevedere orari di lavoro flessibili e, ove possibile, turnazione dei dipendenti;

Ove possibile lavorare con le porte aperte ;

; Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.

Appuntamenti

Le attività avvengono esclusivamente su prenotazione , previo appuntamento on-line o telefonico. A tal fine è necessaria una buona gestione degli orari per evitare le sovrapposizioni di clienti per consentire le operazioni di igienizzazione degli spazi, delle postazioni e degli strumenti di lavoro;

, previo appuntamento on-line o telefonico. A tal fine è necessaria una buona gestione degli orari per evitare le sovrapposizioni di clienti per consentire le operazioni di igienizzazione degli spazi, delle postazioni e degli strumenti di lavoro; In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della barba) prima di recarsi al locale per il trattamento.

Distanze

Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili , etc.) è consentita la presenza di un accompagnatore da concordare in fase di prenotazione;

, etc.) è da concordare in fase di prenotazione; Limitare la permanenza dei clienti all’interno del locale esclusivamente al tempo necessario per l’erogazione del servizio/trattamento;

Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio;

Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici.

Trattamenti

I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli;

È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente come previsto dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel locale ad eccezione del tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba);

di comunità da parte del cliente come previsto dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel locale ad eccezione del tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba); Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani monouso; se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta utilizzati debbono essere posti e conservati in un contenitore con un sacco di plastica impermeabile poi chiudibile e che garantisca di evitare i contatti fino al momento del conferimento e/o del lavaggio;

Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra i clienti presenti nel locale , utilizzando, ad esempio, postazioni alterne sia in zona lavaggio che nelle zone trattamenti;

, utilizzando, ad esempio, postazioni alterne sia in zona lavaggio che nelle zone trattamenti; Privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili.

Centri estetici