Emergenza Coronavirus: Ascensoristi, una categoria in prima linea

Davide D’Amico della TIMAS Ascensori lancia l’allarme: “La nostra categoria è a rischio. Il governo si attivi per tutelare il settore degli Ascensoristi”.

Nell’ultimo DPCM del 22/03/2020 emanato dal Presidente del Consiglio, la categoria degli “Ascensoristi” è stata classificata tra le “ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESSENZIALI” motivo per cui il servizio per le emergenze e riparazioni necessarie alla messa in esercizio degli impianti ascensore in caso di blocco è sempre attivo 24 ore su 24. Questa è una delle categorie che affronta quotidianamente continue emergenze.

“In questo periodo di emergenza per coronavirus la nostra categoria è in prima linea” – dichiara Davide D’Amico, della TIMAS Ascensori, società campana attiva nel settore ascensore, con l’installazione di nuovi impianti, riparazione e manutenzione non solo nel privato ma anche per enti pubblici e ospedali. “Ogni giorno riceviamo chiamate per guasti e la squadra di tecnici risponde alle richieste con interventi anche presso ospedali dove sono ricoverati pazienti Covid-19. Pur essendo provvisti dei DPI imposti dal decreto possono essere esposti al contagio. Inoltre – continua D’Amico – l’ultima ordinanza della Regione Campania ha bloccato i cantieri e siamo stati costretti a sospendere il lavoro per i nuovi impianti.

Mi auguro che il governo nel prossimo decreto per fronteggiare l’emergenza nazionale preveda misure economiche anche per la nostra categoria che rischia di bloccarsi per mancanza di fondi. Lo stop dell’indotto nazionale potrebbe causare la perdita di milioni di euro nella filiera costruttori di nuovi impianti e ricambistica. Inoltre sarebbe anche opportuno coinvolgere gli amministratori di condominio mediante le loro associazioni ANACI – UNAI – ANAPI – ANAMMI per chiedere di non bloccare i pagamenti per la manutenzione degli impianti che – conclude – sono espletati anche in piena emergenza da tutta la categoria”.

