Emergenza Coronavirus: anche 353 notai professionisti hanno fatto domanda per il bonus da 600 euro.

Tra gli ammortizzatori sociali e sostegno al lavoro previsti dal Governo nel decreto Cura Italia, rientra l’assegno una tantum di 600 euro per le varie categorie del lavoro autonomo colpite dall’emergenza Coronavirus. Il bonus 600 euro è rivolto a tutti coloro che dichiarano fino a 35mila euro di reddito esentasse o a chi dichiara un reddito tra 35mila e 50mila euro che dimostra di aver subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi del 2020.

Tra coloro che hanno richiesto il bonus destinato ai lavoratori autonomi danneggiati dall’epidemia, ci sono anche 353 notai. Lo riporta “Il Sole 24 Ore”. Come spiegato dal presidente della Cassa del Notariato, Giambattista Nardone, il numero dei beneficiari potrebbe crescere ancora, visto che sono 1012 coloro che rientrerebbero nei parametri utili a ottenere il bonus governativo: “I redditi più bassi sono attribuibili soprattutto ai giovani colleghi. Negli ultimi quattro anni sono entrati in esercizio 856 nuovi notai, di cui 406 nel solo 2019. Sono questi ultimi a chiedere ora il bonus di 600 euro: anzi, le 353 domande non coprono ancora tutta la platea sotto i 35mila euro, anche se c’è tempo fino al 30 aprile“.

Malgrado la media reddituale della categoria dei notai sfiori i 300mila euro, ci sarebbe dunque una cospicua quota di essi che rientrerebbe nei parametri per ottenere i 600 euro “compensativi”.

Peraltro, non è chiarissimo come i notai riuscirebbero a dimostrare il calo di fatturato, anche perché tempi e modalità di lavoro seguono dinamiche specifiche, con transazioni che difficilmente possono essere limitate a un solo trimestre.

Una situazione paradossale, soprattutto se si tiene conto che il sito dell’Inps è stato letteralmente invaso di domande per ottenere il bonus 600 euro e che tante famiglie stanno ancora aspettando i buoni spesa dai Comuni.