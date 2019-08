Whirlpool: il ministro Luigi Di Maio ha sottolineato che con il decreto “Tutela lavoro” saranno stanziati 10 milioni di euro per lo stabilimento Whirlpool di Napoli.

C’è anche la norma per mantenere lo stabilimento di via Argine a Napoli di Whirlpool nel decreto su “Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali”, provvedimento che potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva.

La bozza, di 15 articoli, contiene tutele anche per i rider e un rafforzamento di quelle per gli iscritti alla gestione separata Inps, oltre alla possibilità di fare donazioni al Fondo per diritto al lavoro dei disabili e una proroga al 31 dicembre degli Lsu in attesa di stabilizzazione. Previsti interventi anche per le aree di crisi di Isernia, Sicilia e Sardegna, oltre a 10 milioni di euro per la Whirlpool, che, secondo il ministro di Lavoro e Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, con queste risorse “non potrà andarsene da Napoli”.

Da ricordare che, nell’ultimo incontro al Mise sulle sorti dello stabilimento Whirlpool di Napoli, l’azienda aveva sottolineato che gli incentivi sono insufficienti per continuare la produzione di lavatrici, motivo per cui l’unica strada è quella della riconversione: “Dare una nuova missione allo stabilimento di Napoli rimane l’unica soluzione percorribile per mantenere i massimi livelli occupazionali, la continuità industriale e garantire al sito un futuro sostenibile nel medio e lungo periodo. In questo contesto -si legge nella nota della multinazionale- Whirlpool è impegnata sin d’ora a confermare i diritti acquisiti, le tutele reali e il livello retributivo per tutti i dipendenti”.

Si attendono a questo punto gli sviluppi dopo l’annuncio da parte di Di Maio dello stanziamento di 10 milioni di euro. Fondamentale sarà il prossimo incontro al Mise, che presumibilmente sarà convocato all’inizio del mese di settembre.