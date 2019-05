Criptovalute: Giovane avvocato casertano accetta pagamenti in moneta digitale

Criptovalute: I professionisti pronti per il processo di digitalizzazione. Biagio Narciso è tra i primi professionisti in Italia ad accettare pagamenti in valuta digitale.

CASERTA – Le criptovalute cambiamo il mondo dell’economia ed i professionisti si adeguano. Nella febbre da Bitcoin, Ethereum e tante altre il giovane avvocato casertano Biagio Narciso è tra i primi professionisti in Italia ad accettare pagamenti in valuta digitale per le proprie consulenze e prestazioni, precisamente in LiraCoin.

«La scelta è maturata sulla scorta di una attenta valutazione del mercato – commenta l’avv. Narciso, dello Studio Legale Riccio & Narciso Avvocati– in particolare nel mondo del diritto bancario nel quale principalmente opero.

Sono tanti i clienti che hanno deciso di investire in criptovalute e posseggono, in tali valute, portafogli anche dal volume interessante. Decidere di accettare pagamenti in questi valori è stata una scelta dettata dal desiderio di andare incontro anche a questi clienti, garantendo loro la possibilità supplementare di gestire con facilità transazioni destinate a pagare le prestazioni professionali in modo veloce e, soprattutto, sicuro».