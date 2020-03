Leonardo: al via un pacchetto di garanzie e servizi assicurativi come benefit aggiuntivo a sostegno delle sue persone in caso di contagio da Coronavirus.

Con l’obiettivo di tutelare sempre più la salute dei lavoratori, Leonardo ha deciso di attivare una copertura assicurativa straordinaria per la gestione di un’eventuale infezione da Coronavirus per tutti i propri dipendenti in Italia e in tutti i Paesi in cui l’azienda è presente.

Ad integrazione delle misure già messe in atto per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere la diffusione del contagio, l’azienda ha infatti sottoscritto una polizza integrativa in grado di coprire le spese legate ad un eventuale ricovero e alla successiva fase di recupero.

Leonardo è fortemente impegnata nella prevenzione e nella tutela dei suoi lavoratori attraverso la rigorosa applicazione delle disposizioni normative e l’implementazione in Italia di un Protocollo ad hoc per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 condiviso con le Organizzazioni Sindacali.