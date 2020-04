Coronavirus a Napoli: contestazioni alla chiusura dei mercati alimentari

Coronavirus a Napoli: l’avvocato Anna Di Marino chiede al governatore De Luca di riaprire il mercato rionale Kerbaker.

Contestazioni al provvedimento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riguardante la chiusura per l’emergenza Coronavirus dei mercatini rionali, da parte dell’avvocato Anna Di Marino, in rappresentanza del Mercato Rionale Kerbaker (sito nel quartiere napoletano del Vomero), per la quale “la chiusura di attività commerciali di generi alimentari nei mercati rionali coperti, a mio necessita di un ulteriore approfondimento.

Da un punto di vista squisitamente economico, si vuol specificare che i venditori di tali attività, possono e devono esser definiti, commercianti di generi alimentari al pari di qualsivoglia altro commerciante, venditore della stessa categoria, in un negozio privato, con ugual codice ATECO, uguali diritti e doveri sia sociali, sia economici, sia tributari. Soprattutto laddove si consideri che detti commercianti, svolgono la loro attività con concessione tipo A (ovvero in maniera continuativa e fissa, e quindi quotidianamente), e dalla loro attività deriva non solo il sostentamento economico dei medesimi e delle loro famiglie, ma altresì l’esercizio della funzione sociale che svolgono nei confronti della clientela fidelizzata e vicina (rionale), che viceversa oggi lamenta e vive innumerevoli disagi derivanti dalla necessità di approvvigionarsi altrove di materie di prima necessità, con l’obbligo ed i rischi che ne conseguono, senza valutare i dispendi economici che da ciò deriva ”.

La riapertura sarebbe “utile al fine che si vuol raggiungere, minori aggregazioni dinanzi a negozi o supermercati, minor spese economiche, maggior tutela e riduzione dei rischi”. Inoltre, in quel mercato, “i negozi di prima necessità sono 6, suddivisi per 3 corsie, con ogni corsia dotata di ingresso indipendente: ciò permette la possibilità di gestire gli ingressi”.

Senza dimenticare la regolarità dei servizi igienici (“ogni negozio di cui si chiede la riapertura, di vendita di beni esclusivamente alimentari è provvisto al proprio interno di lavabo autonomo e funzionante”, mentre riguardo i bagni “ve n’è uno per uomini e l’altro per donne, e ciascuno a sua volta è suddiviso per toilette ad esclusivo uso degli operatori e toilette pubbliche, per un totale di 7 toilette a fronte di 6 operatori”) e che “eventuali vendite avverranno in totale rispetto regole, in massima sicurezza sia per il pubblico che per gli operatori, i quali tutti sarebbero dotati di tutti gli strumenti DPI, procurati autonomamente”.

La domanda che Di Marino porge a De Luca è dunque la seguente: “Ravvisata una situazione sanitaria migliore, con curva in discesa a livello regionale, qual è la motivazione per cui detti lavoratori, di generi alimentari, con codice ATECO 47.2, non devono e non possono svolgere la loro funzione sociale ed economica, laddove tale funzione sarebbe, ovviamente esercitata nel rispetto di tutte le norme ed i protocolli del caso? Insistere sulla chiusura dei mercati in Campania, significa discriminare gli operatori, e di conseguenza distinguere lavoratori di serie A e serie B”.

Mercatino chiuso anche a Fuorigrotta

Come al Vomero, anche a Fuorigrotta il mercatino alimentare di via Metastasio (ex via Cerlone) e gli altri sono chiusi, con i commercianti che anche nei giorni precedenti le festività pasquali non hanno avuto la possibilità di lavorare, pur vendendo generi alimentari.

In questo caso, i mercatini sono chiusi in quanto i box non sono provvisti di servizi igienici indipendenti, come da chiarimenti in riferimento all’ordinanza del governatore De Luca.