Consulente SAP, GJordan: La forza delle idee e dei progetti con uno sguardo al futuro

Aumentano le offerte di lavoro per i consulenti SAP. In Campania non mancano le società di formazione e tra le migliori nel campo troviamo la GJordan.

Consulente SAP, GJordan | Il settore dell’informatica è da sempre il settore più attivo e il mercato del lavoro è pieno di annunci di ricerca di figure professionali molto carenti e difficili da trovare. Questo è uno di motivi per cui raramente si trovano disoccupati nel settore dell’Information Technology. Il consulente SAP rappresenta una figura di spicco di questo settore.

Le competenze acquisite con la partecipazione al corso di formazione specialistica SAP consentono lo sviluppo di un profilo professionale orientato all’inserimento nelle strutture di amministrazione, pianificazione e controllo, gestione acquisti, gestione vendite presso aziende che utilizzano le soluzioni SAP.

Il principale obiettivo del percorso didattico è formare figure professionali, nell’ambito della consulenza amministrativa-contabile, logistica o produttiva, che sappiano analizzare i processi aziendali e traslarne i parametri individuati al sistema informativo Sap.

Con SAP si intende un prodotto E.R.P. (Enterpise Resources Planning) in grado di gestire tutti i processi interni ed esterni ad un’azienda relativi a clienti, fornitori, materiali, produzione e logistica.

L’Operatore SAP è una figura professionale che può trovare collocazione in aziende pubbliche o private che utilizzano le soluzioni SAP, come ad esempio:

Strutture di amministrazione, pianificazione e controllo.

Gestione Acquisti presso aziende ed enti pubblici o privati

Gestione vendite presso aziende ed enti pubblici o privati

La differenza dei corsi di formazione GJordan

Anche in Campania non mancano le società di formazione e tra le migliori nel campo troviamo la GJordan, un marchio della società Gauss Jordan srl. La scelta del nome è dovuta agli studi del socio fondatore Mattia Della Rossa (già professore di matematica) rifacendosi al metodo di eliminazione di Gauss, spesso abbreviato in MEG.

Mattia Della Rossa ci ha illustrato i punti di forza della società e i progetti futuri.

Quante scuole di formazione Sap ci sono in Campania?

Quando, dopo aver lavorato per molti anni a Milano e Roma, sono tornato a Napoli nel lontano 2012 c’erano pochissimi enti di formazione, che tenevano corsi SAP basati solo ed esclusivamente sulla teoria. Oggi, al contrario, ne conto parecchi, alcuni fondati da miei ex discenti, che seguono le impostazioni che diedi allora.

Che differenza c’è tra i vostri corsi Sap e quelli organizzati da altre scuole o enti di formazione?

La prima parola che mi viene in mente è empatia. Sono nato in aula e morirò nell’aula. I nostri non sono semplici corsi. Sono convinto che il ruolo di un tutor sia quello di trasmettere sicurezza, determinazione, voglia, fame. Allo stesso modo ogni gruppo di ragazzi ha qualcosa da trasmettere a noi tutor. Cerco sempre di stabilire un legame con tutti loro, aiutandoli a superare alcune insicurezze, ansie. Stabilendo un legame che va oltre il classico binomio docente-discente. Solo così credo che si possa trarre il massimo. E’ emblematico il fatto che ad ogni fine corso i ragazzi si chiedano:”E’ già terminato il corso?”.

E’ vero che c’è più possibilità di trovare lavoro per i giovani che si specializzano in Consulenti SAP?

Se dicessi di sì potrei passare per colui che dà posti di lavoro ma non è cosi. Ovvio che ci vuole molto del loro impegno e capacità. I corsi GJordan sono improntati solo sulla parte tecnica e questo permette ai ragazzi di poter affrontare colloqui facendo un’ottima figura. Un ultimo esempio qualche settimana fa è stata una ragazza che ha seguito l’ultima Academy. Era talmente preparata tecnicamente da essere assunta in diretta, durante un colloquio presso una delle Big Four. Pazzesco! Mai vista una cosa simile. E questo mi riempie d’orgoglio.

Quanti di loro hanno trovato lavoro?

Mi limito quindi a parlare di numeri e delle varie recensioni dei ragazzi che hanno avuto la possibilità di frequentare un mio corso. I numeri dicono che dal 2012 a oggi ho avuto più di 1000 discenti (600 circa solo in GJordan), l’80% dei quali attualmente lavora presso aziende di rilievo.

Quali sono i progetti futuri?

Portare le mie lezioni nelle Università principali della Campania e di altre regioni dando così una concreta possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco con un corso basato solo sulla praticità, oltre a dar loro una concreta possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Attualmente lavoriamo in pianta stabile presso la facoltà di economia di Capua (Università Vanvitelli), seguiti in prima linea dalla mia tutor Marcella Sandullo. Altro progetto è quello di diventare partner di grosse società di consulenza, gestendo la parte relativa alla formazione.

I corsi di Formazione della GJordan sono finanziati dalla Regione Campania?

No. I corsi sono autofinanziati dai ragazzi. Come detto in precedenza, la mia priorità è l’aula pertanto non mi sono mai interessato a possibili finanziamenti.

