Concorsone Regione Campania: più di 508mila domande presentate per 2175 posti a disposizione. La procedura per l’iscrizione si chiude giovedì 8 agosto.

Boom di domande per il concorsone indetto dalla Regione Campania, che prevede le prime 2175 assunzioni sulle 10mila in programma in 176 comuni campani che ne hanno fatto richiesta (compreso l’ente Regione).

Come riportato da “Il Mattino”, fino a ieri sera sono arrivate 508mila domande, ma ogni concorrente poteva presentare tre richieste (le assunzioni riguarderanno carie qualifiche professionali). In corsa per la procedura fortemente voluta dal governatore Vincenzo De Luca ci sono dunque 150452 candidati tra diplomati e laureati.

Sono numeri da record, anche se a Palazzo Santa Lucia sono convinti che si arriverà a quasi 200mila persone.

Concorsone Regione Campania: le fasi della procedura selettiva

Le prove pre-selettive si terranno tra fine agosto e settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Supereranno la prova preselettiva (80 quesiti a risposta multipla) un numero di candidati pari a 4 volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo profilo.

Seguirà poi una successiva prova scritta (60 quesiti a risposta multipla) e poi i tirocini formativi retribuiti di 10 mesi presso i Comuni e gli Enti preposti.

Quindi altra prova scritta, colloquio finale e assunzione a tempo indeterminato.