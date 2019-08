Comune di Napoli: 337 vincitori del concorso del 2010 (tra i quali ci sono anche vigili, ingegneri e informatici) assunti a tempo indeterminato.

337 nuove assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Napoli, sbloccate mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali Ripam dei profili presenti nel concorso dell’anno 2010.

Per la precisione, si tratta di 35 ingegneri, 47 architetti, 17 informatici, 33 istruttori amministrativi e 63 economico-finanziari, 85 ragionieri e 57 vigili: tutti entrano in servizio dalla giornata di oggi.

Assunzioni molto importanti, che rappresentano il primo passo per rimpiazzare le circa 1300 uscite previste entro settembre (in 700 usufruiranno di Quota 100, la cui prima finestra utile si apre proprio nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto).

Saranno in tutto 913 le unità assunte per il 2019, 600 nel 2020 ed infine 482 nel 2021: per un totale di 1995 assunzioni al Comune di Napoli.

Nuove assunzioni al Comune di Napoli, vicesindaco Panini: “Ingressi importanti per quantità e qualità”