Il convegno è organizzato dalle Commissioni di studi dell’ODCEC di Napoli in materia di diritto dei trust e blockchain, dall’Associazione “Oltre il Diritto” e dall’Associazione “Il trust in Italia”.

Come coniugare gli aspetti tecnico giuridici alle nuove forme di economia digitale? Quali le prospettive e le implicazioni? Come regolamentare la diffusione di “bitcoin” e “blockchain”?

Il 13 febbraio, alle 14,30, in Napoli, presso la sala conferenze dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), piazza dei Martiri, 30, si terrà un interessante convegno su “PROPRIETÀ DIGITALI E TRUST”.

Il convegno nasce dall’osservazione dei frenetici cambiamenti sul modo di “intendere” e realizzare, risparmio e investimento, con consistenti ricadute in ambito sociale, economico, giuridico e finanziario.

L’argomento riveste notevole interesse poiché le “criptovalute”, ed in particolare la tecnologia “blockchain”, si stanno diffondendo rapidamente a livello mondiale tra operatori economici e consumatori.

L’idea di un convegno specialistico nasce dall’esigenza di studiare come i vincoli di destinazione, ed in particolare l’istituto giuridico del trust, possano interagire tra loro individuandone i punti di forza e debolezza.

Non di minore rilevanza le problematiche relative ai trasferimenti “inter vivos” e “mortis causa” delle “criptovalute”, così come le relative norme antiriciclaggio applicabili.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate, attraverso diverse relazioni tecniche, le nuove tecnologie ed i nuovi istituti. Le tematiche in evidenza saranno trattate anche in ambito bancario e finanziario.

IL CONVEGNO È APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI.

Programma

Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC Napoli

Vito Grassi, Presidente Unione Industriali Napoli

Giovanni Vitolo, Presidente del Consiglio Notarile di Napoli

Cecilia Gargiulo, Avvocato in Napoli, Presidente Associazione Oltre il Diritto

Francesca Romana Lupoi, Vicepresidente Associazione “Il trust in Italia”

RELAZIONI

– Massimo Giuliano, Avvocato – Membro del gruppo di esperti MiSE Blockchain e DLT

La natura giuridica delle criptovalute. Il diritto italiano e inglese a confronto.

– Francesca Romana Lupoi, Avvocato- Vicepresidente Associazione “Il trust in Italia”

Trust e segregazione delle proprietà digitali

– Immacolata M. L. Vasaturo, Dottore Commercialista Tesoriere ODCEC Napoli

Criptovalute e normativa antiriciclaggio

– Luca Di Lorenzo, Notaio – membro direttivo “Oltre il Diritto”

Trasferimento mortis causa di criptovalute e Smart contracts

– Salvatore Tramontano, Dottore Commercialista – Consigliere Delegato ODCEC Napoli

Criptovalute e fondo in trust: l’attività del trustee

– Vincenzo Tiby, Dottore Commercialista – Consigliere – Delegato ODCEC Napoli

L’utilizzo della blockchain nei processi organizzativi del sistema impresa

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Luca Di Lorenzo, Roberta Foglia Manzillo, M. Cristina Gagliardi, Cecilia Gargiulo, Daniela Gravino, Giuseppe Graziadei, Francesca Romana Lupoi, Sergio Pisani, Vincenzo Tiby, Salvatore Tramontano, Immacolata Vasaturo.

La partecipazione al convegno attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista e dell’esperto contabile. L’evento è in corso di accreditamento per i notai.

