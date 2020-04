Bonus spesa a Napoli: prorogata al 24 aprile la scadenza per presentare domanda online per il sostegno destinato alle famiglie in condizioni disagiate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Comune di Napoli ha riaperto le procedure per l’assegnazione del bonus spesa di 300 euro.

Palazzo San Giacomo ha infatti prorogato i termini per la presentazione di domande tese all’accesso al sostegno alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza Coronavirus.

Il nuovo termine per chiedere il sussidio è fissato per le ore 20:00 di venerdì 24 aprile 2020. Ricordiamo che il modulo per la richiesta potrà essere compilato online e che il bonus spesa potrà essere utilizzato in 84 negozi sparsi su tutto il territorio della città di Napoli.