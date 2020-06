Bonus Famiglie 500 euro: La seconda graduatoria dei beneficiari. SCARICA PDF

Si chiarisce che all’avviso sono state presentate un numero considerevole di domande. Le stesse, ai fini della graduatoria, così come previsto dall’art. 9 dell’avviso, sono state ordinate in base all’ISEE dichiarato (con gli ISEE più bassi in cima alla graduatoria).

Il Decreto n. 318 del 21/05/2020 include le prime 33.085 domande (in ordine di ISEE).

Al momento, tutte le domande che non sono presenti negli elenchi approvati sono ancora in corso di istruttoria. Qualora, a seguito della stessa, risultino ammissibili, saranno finanziate con l’approvazione di ulteriori decreti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Osservazioni

Eventuali osservazioni da parte degli esclusi inseriti nell’allegato B potranno essere presentate, nel termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’atto di approvazione del primo gruppo di ammessi. La pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria è avvenuta in data 28/05/2020, BURC n. 116, pertanto il termine ultimo per presentare le proprie osservazioni è stabilito al 07/06/2020. Si possono presentare le osservazioni con un messaggio e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica

osservazioni.conlefamiglie@regione.campania.it

Il messaggio deve riportare in oggetto il numero di PROTOCOLLO DELLA DOMANDA (Il protocollo corrisponde al CODICE DOMANDA che si trova sia nell’e-mail di conferma di presentazione della domanda, sia, indicato in alto, nella domanda stessa.) e, nel testo, le generalità del richiedente e, in maniera dettagliata, le motivazioni a fondamento dell’osservazione, nonché eventuali allegati nel caso essi siano necessari a supportare le motivazioni stesse.