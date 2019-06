Atos e GJordan siglano un accordo di collaborazione

Atos e GJordan supportano i giovani talenti offrendo loro l’opportunità di sviluppare competenze chiave per affrontare un mondo in trasformazione.

Atos, leader globale nei servizi digitali, e Gauss Jordan, società di consulenza e formazione specializzata, hanno recentemente siglato un accordo di collaborazione per lo sviluppo professionale dei giovani con il principale obiettivo di formare le figure più richieste sul mercato in ambito SAP e per aiutare loro a inserirsi nel mondo del lavoro.

“Sono entusiasta della collaborazione con GJordan che permetterà di offrire ai giovani maggiori opportunità di accesso al mondo del lavoro – afferma Flavio Colda, HR Director in Atos Italia – La nostra missione è supportare le persone nello sviluppo del proprio talento attraverso una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale all’interno di un contesto innovativo e inclusivo di respiro internazionale”.

“Una grande soddisfazione per il nostro team GJordan“. – dichiara Mattia Della Rossa, socio fondatore della società. – “Abbiamo ufficializzato l’importante sinergia con il gruppo Atos, che rappresenta il player numero uno in Europa in Big Data, Cybersecurity, High Performance Computing e Digital Workplace. Stiamo pianificando un calendario con nuovi eventi che partirà il prossimo settembre”.

Gli eventi formativi sul mercato

Atos e GJordan stanno programmando momenti di incontro e confronto sulla realtà del lavoro, della formazione e dell’orientamento.

Il calendario degli eventi sarà pubblicato a settembre sul sito.