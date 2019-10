Aprire una pensione per cani: idee imprenditoriali di successo da copiare

Un’idea imprenditoriale vincente per chi desidera avviare un business in proprio può essere proprio quella di aprire una pensione per cani.

Gli animali domestici sono parte integrante di molte famiglie italiane ed è per questo che, quando si parte o ci si allontana da casa, si cerca una soluzione che sia comoda anche per loro. Un’idea imprenditoriale vincente per chi desidera avviare un business in proprio può essere proprio quella di aprire una pensione per cani.

In Italia il fenomeno sta prendendo piede da poco tempo a questa parte e il mercato non si può definire ancora del tutto saturo. Questo significa che non c’è, almeno per il momento, una forte concorrenza da affrontare e battere. Quale occasione migliore per approfittare della situazione e avviare un’attività di successo?

La pensione per cani è l’idea di business da “copiare”

La pensione per cani rientra a pieno titolo tra le idee imprenditoriali da cogliere al volo, così come sottolineato da Investire24 che, in una chiara ed esaustiva guida, ne ha indicate diverse da prendere in considerazione. Quando si valuta un’idea di business si devono analizzare diversi aspetti. Il fatto che nel settore consigliato non ci sia una forte concorrenza è un plus che non può essere sottovalutato.

Un altro aspetto positivo è che la domanda è tanta e, proponendo un tal tipo di servizio, si va a dare un supporto a chi ha l’esigenza di lasciare il proprio cane o il proprio gatto in mani sicure.

L’iter burocratico per aprire una pensione per cani prevede innanzitutto l’apertura di una partita IVA per poter lavorare come liberi professionisti nel settore in questione.

Preventivamente deve essere effettuata un’analisi dei costi e dei benefici dell’attività, della sostenibilità del progetto. Inoltre, sarà indispensabile trovare la giusta struttura per ospitare gli animali e quest’ultima dovrà essere rispettosa della normativa vigente in materia, proprio come accade per hotel, resort, pensioni per persone. Sarà necessario, quindi, ottenere tutte le certificazioni necessarie rilasciate dall’ASL e dall’ufficio igiene.

La struttura non potrà sorgere nel centro abitato, ma dovrà essere almeno a 500 metri da quest’ultimo. Si dovranno costruire dei box per gli animali con determinate dimensioni minime decise per legge e sarà necessario dimostrare che questa sia provvista di tutti i servizi essenziali per essere funzionante. Si dovrà, inoltre, garantire la presenza di uno spazio all’aperto e di uno spazio al chiuso dove gli animali possano ripararsi all’occorrenza.

Oltre a questi aspetti tecnici, ci si può chiedere anche perché questa viene vista come un’idea imprenditoriale da copiare. I guadagni connessi a un servizio di questo tipo possono essere variabili, ma comunque decisamente interessanti. Chi ha la necessità di lasciare il proprio cane o il proprio gatto in previsione di un viaggio, che sia di lavoro o di piacere, è disposto a sborsare del denaro purché ci sia la consapevolezza che l’animale sia in buone mani, in una struttura in grado di garantire ogni attenzione e ogni comfort.

Per questo motivo, mettere a punto un servizio eccellente, con delle attività integrate, può essere la soluzione perfetta per avere successo in questo settore. Con i consigli giusti e delle idee imprenditoriali intuitive è possibile avviare un’attività in proprio anche in un momento difficile per l’economia come quello che, da diversi anni a questa parte, sta vivendo la nostra nazione.