Amazon: il colosso mondiale dell’e-commerce investe per la prima volta al Sud annunciando l’apertura di un nuovo deposito di smistamento ad Arzano. Previste 180 assunzioni a tempo indeterminato.

Amazon arriva al Sud, annunciando l’apertura di un nuovo deposito di smistamento in Campania, per la precisione ad Arzano (Comune nell’hinterland di Napoli): il deposito sorgerà in un capannone da 13mila metri quadrati.

In seguito a tale decisione, il colosso dell’e-commerce ha inoltre annunciato che saranno previste 180 assunzioni a tempo indeterminato, così suddivise: 30 addetti saranno assunti direttamente dall’azienda, mentre 150 saranno autisti tesi a rafforzare la rete di consegna ai clienti Amazon in Campania. La nuova struttura, come spiegato dall’azienda in una nota “sarà operativa nei prossimi mesi“, con Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, che si dice entusiasta “di aprire un nuovo deposito di smistamento vicino Napoli, dove grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture saremo in grado di garantire ai nostri clienti servizi innovativi e consegne più veloci che mai”.

Con quello di Arzano, sono adesso 10 i depositi Amazon in Italia: Buccinasco (Milano), Avigliana (Torino), Origgio (Varese), Rogoredo (Milano), Crespellano (Bologna), Calenzano (Firenze), Vigonza (Padova), Pomezia e Fiano Romano/Passo Corese (Roma).

Amazon ad Arzano, Luigi Di Maio: “Contento che sia stata scelta la Campania”