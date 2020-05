Adisurc: pubblicato l’avviso pubblico per l’attribuzione di un bonus di 250 euro per gli studenti universitari. Beneficiari e come richiederlo (scadenza 17 luglio).

L’Adisurc ha pubblicato l’avviso pubblico per attribuzione di un bonus una tantum di 250 euro per il ristoro dei costi connessi all’acquisto di strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza attivata a fronte della mancata erogazione delle lezioni in presenza, in esecuzione della DGR 212 del 5 maggio 2020. L’intervento per gli studenti universitari è interamente finanziato con le risorse del Fondo Sociale di Corsione – FSC 2014/2020, Codice CUP B25E20000270001.

Bonus studenti universitari: chi può richiederlo

Possono accedere unicamente gli studenti iscritti ad un Ateneo/Istituto AFAM della Regione Campania per l’a.a. 2019/2020, in possesso di attestazione ISEE 2019 inferiore o uguale ad € 13.000,00 e specifici requisiti di merito indicati nell’avviso.

Bonus studenti universitari: come richiederlo

La domanda va compilata esclusivamente online attraverso il sito web dell’Azienda, accedendo alla sezione Servizi online CLICCA QUI.

La scadenza è fissata alle ore 12 del giorno 17 luglio 2020. L’istruttoria delle domande e l’erogazione del contributo non avverranno in ordine di acquisizione delle domande.

Per prevenire disservizi all’utenza causati da possibili sovraccarichi, gli studenti interessati sono invitati a desistere dal collegamento nei momenti in cui la piattaforma dovesse risultare particolarmente lenta e ad evitare di accedervi nei momenti di maggiore afflusso, cioè all’inizio del periodo, in prossimità della scadenza, nelle ore centrali della giornata. Eventuali richieste di assistenza vanno indirizzate ai seguenti indirizzi email:

borsecra1@adisurcampania.it per gli atenei/istituti AFAM aventi sede nel Comune di Napoli;

borsecra2@adisurcampania.it per gli atenei/istituti AFAM aventi sede nelle Province di Avellino, Benevento e Salerno;

borsevanvitelli@adisurcampania.it per l’Università Vanvitelli.

AVVISO PUBBLICO BONUS STUDENTI UNIVERSITARI ADISURC