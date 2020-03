A Napoli un convegno via web sul decreto Cura Italia organizzato da Andoc

#proviamoaripartire: a Napoli domani, martedì 24 marzo dalle ore 16.00 un convegno via web sul decreto Cura Italia organizzato da Andoc.

NAPOLI – Domani, martedì 24 marzo dalle ore 16.00, l’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti – Accademia di Napoli organizza il webinar gratuito sul Decreto-Legge 17/03/2020 n.18 “Cura Italia”.

“L’iniziativa, creata in totale economia, è motivata dalla passione che ci contraddistingue in pieno spirito di servizio a favore dei colleghi”, afferma Mario Michelino, presidente Andoc Napoli.

Gli interventi avranno un taglio “decisamente operativo. Tratteremo gli aspetti a carattere fiscale, giuslavoristico, normativo, finanziario per analizzare l’impatto sui nostri studi e sulle imprese per affrontare questa dura emergenza sanitaria ed economica”.

La piattaforma utilizzata sarà la “Zoom”. L’accesso sarà consentito alle prime 50 iscrizioni con priorità per gli associati Andoc Napoli. Agli iscritti sarà inviato il link di accesso con la password.

Interverranno Mario Michelino, presidente Andoc Napoli; Vincenzo Moretta, presidente Ordine dei dottori commercialisti di Napoli. A seguire, gli interventi dei professionisti Renato Polise – Sospensione dell’attività di accertamento e riscossione; Nuna Maione – Risvolti in materia di giustizia civile, penale, tributaria i crediti di imposta; Annamaria Travaglione –La sospensione adempimenti e versamenti; Giuseppe Pedersoli – il ruolo dei commercialisti in relazione alle misure del decreto; Mario Bowinkel – Aiuti per la liquidità alle imprese, sostegno finanziario alle imprese; Bruno Anastasio – Ammortizzatori sociale e misure a sostegno del lavoro; Alessandro Lazzarini – Lo svolgimento delle assemblee di società, problematiche operative.