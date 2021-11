Eboli, tragico incidente stradale sulla Statale 19: morta una 38enne

Cronaca di Salerno: una donna di 38 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale sulla Statale 19 tra Eboli e Battipaglia. In gravi condizioni la figlia di due anni.

Tragico incidente stradale sulla statale 19 nel tratto tra Eboli e Battipaglia. Stamattina, martedì 9 novembre, a causa del violento impatto tra due auto, una donna di 38 anni (originaria di Battipaglia) ha perso la vita, mentre la figlia di due anni è rimasta gravemente ferita.

Come riporta “Il Mattino”, la piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove è attualmente intubata nel reparto di Rianimazione. Il conducente della seconda auto (originario di Eboli) non ha subito gravi conseguenze, riportando solo qualche lieve ferita.

Sul luogo dell’impatto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, Polizia municipale, Vigili del fuoco e Carabinieri.