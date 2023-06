“E.S.S.E.R.E. ITALIA”, l’evento dedicato all’energia, sostenibilità, scienza e ricerca

A Roma si è svolto l’evento “E.S.S.E.R.E.” promosso dalla Fondazione E-Novation. Massimo Lucidi: “La ricerca, modello italiano fatto di sostenibilità ed eccellenza che fa del Bel Paese il principale influencer culturale al mondo”.

Al “Circolo della Ginnastica” al Muro Torto in Roma a un passo dall’ingresso su Via Veneto, si è svolto l’evento “E.S.S.E.R.E.” promosso dalla Fondazione E-Novation in occasione dell’arrivo della Mille Miglia nella Capitale.

Energia, Sostenibilità, Scienza, Estetica, Ricerca, Empatia un gioco di parole per lanciare i temi dell’incontro che giunge alla quinta edizione per parlare soprattutto di energia e sostenibilità ma pure di ambiente e società al tempo della complessità e della digitalizzazione.

Un salotto all’aperto (e una cena nella club house), condotto da Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-Novation con interventi di Guglielmo Giovannelli Marconi Università Unimeier, Livio Livi Direttore BMS Q8, Ezio Bonanni Presidente ONA Osservatorio Nazionale Ambiente Amianto, Alessandra Schettino Founder di Rome Education Hub, Vincenzo Naso Direttore Generale CIRPS, Edmund Agbo Ugwu Presidente e Rettore IBI in Nigeria, Alberto Patruno Segretario Generale ASSO.IMPRE.DI.A. Confindustria Cisambiente.

Dopo il convegno, aperitivo aspettando l’arrivo delle auto storiche della corsa più bella al mondo e quindi a cena per festeggiare “la Bellezza e la Vita, quale equilibrio di cui tutti dobbiamo esserne partecipi e alla ricerca, modello italiano fatto di sostenibilità ed eccellenza che fa del Bel Paese il principale influencer culturale al mondo” dichiara Massimo Lucidi.

La Fondazione e-novation promuove attività e progetti che esprimono la Cultura della Vita e della Pace: tra questi, Premio Eccellenza Italiana (da 10 anni), Bellessere (da 20 anni), Giornate Internazionali della Libertà, Stati Generali della Sostenibilità, Quaderni Social, Salotto dell’eleganza.