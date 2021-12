E’ nata nel cuore di Napoli la “Fondazione Paolo Tortora e Valentina Tortora Ets”. Tra gli obiettivi un progetto di solidarietà per i ragazzi disabili ideato da Paolo Tortora e Valentina Abbruzzeso Tortora.

Abbracciando un progetto di solidarietà per i ragazzi disabili, la famiglia Tortora ha dato vita alla “Fondazione Paolo Tortora e Valentina Tortora Ets”. Un Ente, nato nel cuore di Napoli da un’idea di Paolo Tortora e Valentina Abbruzzeso Tortora pronto per dare corpo ad un’importantissima iniziativa di solidarietà. La stessa che, voluta dai proprietari della società di catering “Ristosan e Valesan”, è tesa alla creazione di una scuola di formazione dedicata ai giovani affetti dalla sindrom di Down.

I coniugi sono sempre stati vicini alla beneficenza e solidarietà. Paolo Tortora, considerato il “re del catering”, è scomparso lo scorso 5 settembre a 61 anni dopo aver contratto, per la seconda volta, il Covid-19. “Il sarto della ristorazione”, che deliziava i palati di Dolce & Gabbana, era anche amico dei meno fortunati tant’è che organizzava pranzi di Natale in carcere e faceva attivismo con la Comunità di Sant’Egidio. «La scuola è un progetto voluto da me e Paolo – dice Valentina Tortora-. Per lui ho lasciato Foggia e il mio lavoro, avevo una scuola materna. Grazie a lui ho scoperto e amato Napoli e incominciato ad affiancarlo in azienda. Lui ha visto in me la persona giusta per supportarlo nella vita e anche nel lavoro. Sarò all’altezza della sua fiducia, portando avanti anche i suoi tanti progetti di beneficenza. Sono fermamente convinta che Paolo ci accompagnerà e mi accompagnerà nel lungo tragitto che tracceremo nei prossimi anni, nei prossimi eventi e abbraccerà a più non posso questo magnifico progetto. I ragazzi verranno da noi e troveranno una famiglia, perché loro devono sentirsi protetti. Noi tracceremo una strada per il loro futuro inserendoli nel mondo del lavoro. Quando usciranno da questa fondazione dovranno essere padroni dei loro mezzi. Come lavoro creeremo una rete di aziende con un capofila che sarà l’azienda Ristovan che mio marito ha fondato 40 anni fa. I ragazzi devono trovare sicurezza, perché loro sono speciali, ma tutti possiamo essere speciali. Paolo ha messo la firma e noi continueremo il suo sogno».

Valentina Tortora si affianca in questo viaggio di solidarietà a persone che hanno amato il lavoro del marito, che hanno lavorato al suo fianco e lo conoscono da tantissimi anni. La Fondazione nel suo Cda vede anche Ivan Nocca, Valentina Magno, Maria Landella e Fatima Muoio. Alla presentazione della Fondazione c’erano anche la consigliera della 5ª Municipalità Vomero-Arenella Fabiana Felicità e l’assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese: «Non sono in veste di assessore – ha affermato Trapanese – sono qui consapevole di questo progetto di cuore. Io sono padre di una bambina con la sindrome di Down e quindi conosco molto bene quali sono i problemi di inserimento a scuola, la vita autonoma, il lavoro e tutto il mondo che circonda queste anime speciali. Quando diventi padre, perlopiù di una bambina disabile, una cosa che pensi e quando io non ci sarò più che fine farà questo figlio o figlia che diventerà un adulto e soprattutto intorno chi incontrerà, chi lo aiuterà ad inserirsi in una società fragile, difficile come quella di oggi. La prima riflessione che viene da fare e che da un immenso dolore nasce una storia d’amore profondo. Ringrazio Valentina e Paolo Tortora per questo regalo enorme che oggi non fanno all’assessorato del Comune di Napoli, ma fanno a tutti i genitori con i ragazzi con la sindrome di Down. Questo progetto è importantissimo, perché noi abbiamo un vuoto intorno e questa Fondazione è una luce di speranza nel buio».