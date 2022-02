E’ morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo: portò in Italia Cavani

E’ deceduto questa notte, nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno, l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini.

E’ morto questa notte intorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno l’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Nativo di Sevegliano del Friuli, a giugno avrebbe compiuto 81 anni. Zamparini a Natale era stato ricoverato in Terapia intensiva a Udine per una peritonite. Era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Questa notte il decesso.

Zamparini, a ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie. Imprenditore nel campo dell’edilizia e della grande distribuzione, è stato prima presidente del Venezia, che portò in Serie A, e poi del Palermo. Sotto la sua gestione la società rosanero aveva conquistato la promozione in serie A che mancava da trent’anni e aveva poi ottenuto la qualificazione alla Coppa Uefa e successivamente all’Europa League. Non solo. Portò in Italia giocatori come Cavani, Pastore, Amauri e Dybala.

Una lunga cavalcata fino alle difficoltà finanziarie e al fallimento del club rosanero. La fine del suo rapporto con il Palermo è stata drammatica, con gli arresti domiciliari prima e il rinvio a giudizio poi. Una storia terminata con le contestazioni della tifoseria che però si è stretta attorno al presidente quando è venuto a mancare l`amato figlio. Nella sua ultima intervista radiofonica disse: “Un uomo non dovrebbe mai assistere alla morte del proprio figlio”.