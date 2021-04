DrcSportManagement, nuova collaborazione con la MP Racing Competition

Primo appuntamento alla manifestazione Rally Italia Talent il 25 aprile, dove oltre 10mila tra piloti e navigatori si daranno battaglia sui circuiti di tutta Italia.

L’agenzia DrcSportManagemnt è lieta di dare il benvenuto alla MP RACING COMPETITION, team motoristico di Velletri nato nella primavera del 2019 grazie al lavoro e alla passione di Angelo Monti, Marcello Monti ed Emanuele Protani. Padre e figlio Monti sono veterani nel mondo del motorsport mentre Emanuele è una “matricola”.

Sono specialisti in rally e cronoscalate, dove schierano tre vetture: una PEUGEOT 106 gruppo A, una PEUGEOT 106 gruppo N2 e una PEUGEOT 106 Racing Start gestite dalla MCM MOTORSPORT di Maurizio Sardellitti.

Dopo uno stop forzato nel 2020 a causa della pandemia la squadra torna ora a indossare caschi e tute da corsa. Primo appuntamento alla manifestazione RALLY ITALIA TALENT il 25 aprile, dove oltre 10mila tra piloti e navigatori si daranno battaglia sui circuiti di tutta Italia per aggiudicarsi il diritto a una stagione direttamente gestita da ACI SPORT.

Il primo weekend di giugno sarà invece la volta della Cronoscalata LAGO – MONTEFIASCONE sul Lago di Bolsena, poi il 12 giugno l’ottavo Rally terra di Argil nel Comune di Pofi, Frosinone, una gara durissima!

Molto interessante per il 2021 è il progetto di collaborazione con Rudy Briani per fare tappa anche a Velletri con la Roma-Douz (Tunisia), gara internazionale di Cross Country per 4X4 con validità per il Campionato italiano ed europeo.

Un progetto che sta prendendo forma settimana dopo settimana, anche grazie alla collaborazione del Club ROAD RUNNER 4X4. Qui l’appuntamento è per il 12 ottobre 2021 ma vi terremo aggiornati sui nuovi sviluppi.