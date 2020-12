Dramma ad Avellino: 37enne trovato morto in una casa di via Amatucci

Cronaca di Avellino: un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Amatucci. Indagano i Carabinieri.

Dramma ad Avellino, dove ieri, domenica 20 dicembre, un uomo di 37 anni è stato trovato morto di all’interno del suo appartamento in via Amatucci, non lontano dalla zona dello stadio Partenio.

Come riportato da “Il Mattino”, dopo l’allarme lanciato dai familiari sono stati purtroppo inutili i soccorsi dei sanitari di un’ambulanza del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Avellino, i quali hanno avviato le indagini per fare piena chiarezza sull’accaduto.