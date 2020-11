Dramma a Torre del Greco, uccide la madre con un cacciavite: arrestato un 33enne

Torre del Greco: la Polizia ha arrestato un 33enne con problemi psichiatrici per l’omicidio della madre.

Terribile tragedia a Torre del Greco, dove una donna di 56 anni è stata trovata in una pozza di sangue, dopo essere stata uccisa dal figlio 33enne a calci, pugni e con un cacciavite.

Come riporta “Repubblica”, l’omicidio è avvenuto stanotte in un viale privato di via Cesare Battisti. Allertati dai vicini sono giunti sul posto i carabinieri, la polizia di Stato e gli operatori del 118 che hanno portato la donna al pronto soccorso del Maresca, dove è morta poco dopo.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, pare che il figlio (affetto da disturbi psichiatrici) avesse già usato violenza nei confronti della madre, probabilmente per estorcerle soldi utili ad acquistare alcol e droga.