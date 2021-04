“Dragon Trainer – Il mondo nascosto” su Italia 1. I film in tv sabato 24 aprile

TRAMA

Dragon Trainer – Il mondo nascosto (How to Train Your Dragon: The Hidden World) è un film d’animazione statunitense del 2019 scritto e diretto da Dean DeBlois e prodotto dalla DreamWorks Animation. È il sequel di Dragon Trainer 2, e il terzo ed ultimo film del franchise di Dragon Trainer.

L’uscita del film è stata confermata per la prima volta nel dicembre 2010 dal CEO di DreamWorks Jeffrey Katzenberg che ha dichiarato che la serie Dragon Trainer sarebbe stata di “almeno tre” capitoli, una dichiarazione ulteriormente supportata dai commenti di Dean DeBlois sul secondo film scritto intenzionalmente come seconda parte di una trilogia.