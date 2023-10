Dove festeggiare Halloween a Napoli, ecco tutti gli appuntamenti

Dove festeggiare Halloween a Napoli: scopri i numerosi appuntamenti dagli eventi all’Edenlandia, a Città della Scienza, al Centro Commerciale Campania e tanti altri.

Per festeggiare Halloween a Napoli sono previsti molti eventi culturali, di musica, divertimento e non solo. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Al Centro commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ad Halloween arriva “El Dia de Los Muertos” per tre giorni da “brividi”.

Tre giorni da “brividi” con tantissime attività che porteranno leggende e tradizioni della cultura messicana in Piazza Campania. Un tripudio di colori vivaci: teschi variopinti e scheletri sfileranno tra i corridoi del Centro per celebrare una festività che ha origini antichissime e che è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco.

Alla Mostra d’Oltremare ritorna il fantastico mondo delle zucche con “Giochi di Zucca”

A Napoli, alla Mostra d’Oltremare, l’evento “Giochi di Zucca” per festeggiare Halloween tra tante attività creative e divertenti.

In programma fino a novembre nella meravigliosa atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare (ingresso viale Kennedy) e organizzata da Alta Classe Lab, Next Event e We Share, la manifestazione porterà in città una ventata di spensieratezza per tutte le età.

Halloween a Città della scienza – Un Weekend da Paura!

Un lungo weekend da paura a Città della Scienza con laboratori e approfondimenti legati al mondo di Halloween.

Per questi giorni, a Città della Scienza sono di grande attualità la scienza e…la paura. Con laboratori e science show approfondiremo i temi legati al mondo ‘bizzarro’ di Halloween!

Festeggia Halloween all’Edenlandia

La notte più spaventosa dell’anno è all’Edenlandia! Attività gratuite con tanti laboratori per bambini con postazioni trucco horror palco centrale, caccia al tesoro, baby dance e passerelle. Martedì 31 Ottobre 2023 – Apertura H 10:00 – Chiusura H 00:00

Al Peter Pan Park di Fuorigrotta – ingresso gratuito

Halloween danzante e pieno di sorprese al Peter Pan Park di Fuorigrotta – piazzale Tecchio. Ingresso gratuito.

Festa di Halloween Concerto di The Pariamient

Super festa HALLOWEEN con tanta Musica dalle 22:00 con il Concerto di The Pariamient, potrai scatenarti in balli senza tempo, seguirà la Jam più FUNK della città per giocare insieme con la musica e per finire DISCO TATA ci accompagnerà fino e all’ alba. Prenota il tuo tavolo al 339 4681248. Napoli Centro Storico – Largo S.Giovanni Maggiore Pignatelli 26.

Caccia al tesoro al Maschio Angioino

Una caccia al tesoro da non perdere a Castel Nuovo, Maschio Angioino di Napoli che si terrà lunedì 30, martedì 31 ottobre e sabato 4 novembre e che porterà i più piccoli alla ricerca e “scoperta dei segreti del maniero e del coccodrillo che secondo la leggenda si nascondeva nei sotterranei del maschio Angioino” come riportato dalla pagina Facebook dell’evento di Vivere Napoli.

