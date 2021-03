Django Unchained su Rai 4. I film in tv mercoledì 3 marzo

Django Unchained è un film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino, con protagonisti Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson.

È un omaggio al film del 1966 Django diretto da Sergio Corbucci[1] e interpretato da Franco Nero, che in questo film compare in un cameo. Con i suoi 165 minuti di durata complessiva, è tra i primi tre film di Tarantino quanto a durata, insieme a The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood.[2]

Il film ottiene 5 candidature ai premi Oscar 2013, vincendone 2: Christoph Waltz si aggiudica il miglior attore non protagonista (il secondo dopo quello di Bastardi senza gloria) e Tarantino la miglior sceneggiatura originale, seconda statuetta dopo quella per Pulp Fiction nel 1995.

1858, sud degli Stati Uniti, due anni prima dello scoppio della Guerra Civile, lo schiavo nero Django è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King Schultz, un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli fa da mentore e guida con la speranza che l’uomo lo conduca fino ai pericolosi fratelli Brittle…Ma Django è concentrato su un solo obiettivo: trovare e salvare Broomhilda, la moglie che aveva perso tempo prima, a causa della sua vendita come schiavo. 2 premi Oscar nel 2013.