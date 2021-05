Diventare trader: da cosa iniziare

Come si diventa trader? Il primo consiglio è sempre quello di studiare tutti i concetti di analisi tecnica oltre al money management. Ecco tutte le informazioni utili.

- Advertisement -

Il trading è un mondo ricco di opportunità che affascina tanto ed attira l’attenzione di milioni di utenti di tutto il mondo. Ma come si diventa trader? Il consiglio è sempre quello di studiare visto che sarà molto importante padroneggiare tutti i concetti di analisi tecnica oltre al money management: tutti aspetti che renderanno la nostra strategia di trading davvero efficace. Se vogliamo diventare dei trader professionisti sarà importante operare esclusivamente con una piattaforma sicura e affidabile, altrimenti il rischio di truffa è concreto.

Solo le piattaforme autorizzate e regolamentate sono davvero sicure perché sono vigilate costantemente dalle autorità di controllo europeo (Consob in Italia) e sono tenute al rispetto della rigorosa legislazione europea che tutela gli investimenti. Prima di iniziare a fare trading, scegliere con cura l’ammontare della cifra che si vuole investire. Deve essere una somma che, una volta depositata, non deve provocare sensi di colpa e che effettivamente si può investire. Circa il 90% dei traders durante la giornata va incontro a delle perdite.

Pertanto non bisogna affatto partire con l’idea di investire i soldi dell’affitto mensile per fare trading. Non iniziare neanche con l’idea di depositare una grande cifra sul conto, sperando così di diventare milionario in pochi minuti e di lasciare un lavoro che si detesta.

Prima di tutto ciò è dunque importante allenarsi con gli account demo. Si tratta di un conto che permette di testare le funzionalità di una piattaforma di trading senza rischiare il proprio capitale reale. Tutti i principali broker ne hanno almeno uno, “precaricato” con un plafond di fondi virtuali che possono essere utilizzati liberamente per le proprie operazioni di trading “sicuro”, permettendo di abituarsi alla piattaforma di trading senza alcun pregiudizio e, nel contempo, di sviluppare le proprie abilità di trading.

La maggior parte dei conti demo permette infatti di eseguire operazioni in tempo reale e di gestire il rischio di mercato dalle transazioni demo. Il capitale di prova mostrerà anche quanto leverage sia disponibile quando si effettua un determinato tipo di operazione sul mercato finanziario, e potrà essere liberamente utilizzato con la massima flessibilità per poter testare alcune delle proprie strategie di trading e vedere se funzionano.

Insomma, si tratta di un rapporto davvero imprescindibile per tutti coloro i quali si stanno avvicinando al mercato finanziario e al mondo del trading online, e desiderano farlo con ancora maggiore consapevolezza. Certo è che acquisire familiarità con la piattaforma di trading è il vantaggio che sembra essere più ovvio, ma spesso viene trascurato, nonostante l’importanza che sussiste nella valutazione attenta di un software per il trading online, e la differenza che intercorre tra la valutazione casuale di una piattaforma e l’utilizzo della stessa piattaforma in modo diretto.

Ricordiamo in tal proposito che un conto demo dovrebbe permetterti di eseguire le operazioni finanziarie in tempo reale, di poter seguire l’andamento dei prezzi delle criptovalute e di poter gestire il rischio di tali operazioni utilizzando le informazioni che via via vengono aggiornate sui mercati.

Un altro motivo molto importante per utilizzare un conto demo è quello di testare le strategie finanziarie che ogni trader formula. Per esempio, voler testare una strategia per determinare se funzionerà utilizzando i parametri che si è creato nella fase di studio. Ad esempio, per una strategia di trading crossover con media mobile, è possibile testarla per vedere se funziona, in tempo reale, utilizzando i prezzi reali ma il plafond di denaro virtuale che il broker mette a disposizione.

Si tratta di un ulteriore vantaggio estremamente importante, soprattutto se si ha in mente di attuare delle strategie di trading piuttosto aggressive, come quella di scalping, che affida le proprie fortune ai più piccoli movimenti per ottenere i giusti profitti. Peraltro, utilizzando il conto demo è possibile anche rendersi conto se lo spread denaro-lettera (bid-ask) che il broker utilizza possa consentire alla propria strategia di funzionare come da piani.

Un conto demo può aiutare non solamente ed evitare grossolani errori di superficialità, ma anche a imparare da tali errori. I trader alle prime armi, a volte, fanno trading dalla parte “sbagliata” del mercato, specialmente quando entrano con troppa enfasi sul Forex. Il perché è semplice: chi non ha grande esperienza negli investimenti sul mercato finanziario in generale, e in particolar modo in quello valutario, possono andare incontro a grave confusione quando negoziano gli asset di riferimento, come avviene nel caso di una coppia di valute.

Come abbiamo visto, dunque, chi desidera approcciarsi per la prima volta a questo mondo non deve aver fretta. Per avere successo dietro c’è tanto studio, disciplina, strategia e allenamento.