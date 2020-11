Disney+: Le migliori uscite di dicembre 2020

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv originali o meno, del canale di streaming per il mese di dicembre 2020.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney +, popolare canale di streaming del colosso americano papà di Topolino. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di dicembre.

Serie Tv di Disney+:

I cavalieri di Castelcorvo Finale di Stagione – 4 dicembre

La serie italiana I cavalieri di Castelcorvo vedrà uscire gli ultimi tre episodi all’inizio del mese. La serie racconta le vicende di quattro ragazzi alle prese con il mistero del proprio paese.

The Mandalorian 2 Finale di Stagione – 18 dicembre

Questo capitolo è uscito ad ottobre e ha conquistato il pubblico, con colpi di scena e una trama legata alle vicende di Mando e Baby Yoda. La coppia va alla scoperta della Galassia, minacciata da Gideon e la sua spada laser nera creata dal primo Mandaloriano.

High School Musical: The Musical – 11 dicembre

Il cast di High School Musical: The Musical: La serie si ritrova assieme per uno speciale di Natale. Gli attori si riuniscono per cantare le proprie canzoni di Natale preferite e raccontare aneddoti legato a questo periodo dell’anno.

Film di Disney+:

Mulan – 4 dicembre

Il controverso live action di Mulan diventa finalmente gratuito per gli abbonati a Disney+. Una giovane donna, Hua Mulan (Liu Yifei), si traveste da uomo e si arruola nell’esercito al posto del padre malato. La regia è di Niki Caro.

Fata Madrina Cercasi – 4 dicembre

Fata Madrina Cercasi è una commedia perfetta per il periodo natalizio. Racconta la storia di Eleanor (Jillian Bell), apprendista fata madrina che, dopo aver sentito la notizia legata all’estinzione della sua professione, decide di mostrare a tutti quanto il mondo abbia bisogno delle fate madrine.

Eragon – 18 dicembre

Eragon è un film del 2006 diretto da Stefen Fangmeier. La pellicola è tratta dal romanzo Eragon di Christopher Paolini, primo volume del Ciclo dell’Eredità, in cui Eragon è un ragazzo di umili origini il cui destino cambia radicalmente grazie alla scoperta di un uovo di dragone.

Soul – 25 dicembre

Joe Gardner (Jamie Foxx), insegnante di musica delle medie, sogna da 20 anni di suonare al locale di jazz più famoso della città e finalmente ne ha la possibilità. Un errore lo porta nella New York dell’Ante-Mondo, dove le anime si sviluppano prima di andare sulla Terra. Lì incontra 22 (Tina Fey), un’anima che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana.

La banda dei babbi natale – 25 dicembre

Sorpresi a scalare un edificio la notte di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo vengono arrestati e condotti davanti all’inflessibile commissario Irene Bestetti, impaziente di fare il verbale e di correre a casa a godersi la Vigilia in famiglia. Il trio in abito rosso e barba bianca si racconta e confessa i propri affanni quotidiani.

Rileggi le ultime anticipazioni di Disney+.