Disney+: Le migliori uscite di aprile 2021

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di aprile 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney +, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di aprile.

Serie Tv di Disney+

Criminal Minds stagioni 1-14 – 2 aprile

14 stagioni di Criminal Minds arrivano su Disney+ nella sezione Star. Un drama poliziesco in cui ci si concentra sui criminali e non tanto sui crimini commessi. Jason Gideon lavora con una eclettica squadra di profiler dell’FBI per entrare nelle menti dei criminali più contorti del paese.

Bob’s Burgers stagioni 1-9 – 9 aprile

Bob’s Burgers racconta le avventure quotidiane di una famiglia alle prese con la gestione di un ristorante. Bob, il proprietario, ha intrapreso l’attività di ristoratore e, nonostante sappia cavarsela bene ai fornelli, non ha la minima idea di come si gestisca un’azienda e di come si curino i rapporti con i clienti. Fosse/Verdon – 16 aprile Una miniserie FX che si aggiunge alla sezione Star di Disney+. Racconta la storia d’amore e professionale tra Gwen Verdon (Michelle Williams) considerata la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi e Bob Fosse (Sam Rockwell) coreografo, ballerino e visionario regista.

Film di Disney+

X Files – Voglio crederci – 16 aprile

La serie completa X-Files è già presente nel catalogo di Star/Disney+, ora arriva anche il film del 2008 in cui vediamo Scully e Mulder alle prese con il rapimento di un gruppo di donne, un caso catalogato come x-file che farà rivivere alla coppia di agenti il loro oscuro passato.

La forma dell’acqua – 23 aprile

Elisa è muta e lavora come donna delle pulizie in un segretissimo laboratorio governativo. Intrappolata in una vita fatta di silenzio e isolamento, Elisa vede la sua esistenza cambiare per sempre quando insieme alla sua collega Zelda scopre uno strano esperimento non classificato che riguarda un misterioso uomo anfibio conteso tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Signs – 23 aprile

Film fantascientifico con Mel Gibson nei panni di Graham Hess, un uomo che trova degli inspiegabili e giganteschi segni nel grano che a quanto pare sono causati da creature aliene.