Disney+, annunciata la data di uscita della serie Loki

Disney+, anticipazioni. Annunciata ufficialmente la data di uscita della serie tv di Loki: arriverà il prossimo 11 giugno.

Arrivano le ultime anticipazioni riguardo la prossima programmazione di Disney+, in particolare dei film e delle serie tv più attese. L’annuncio arriva durante il Press Tour invernale della Television Critics Association.

Tra i tanti segnaliamo l’attesissima serie tv Loki, con protagonista Tom Hiddleston, l’attore che interpreta il personaggio anche nel Marvel Cinematic Universe. La serie debutterà il prossimo 11 giugno.

Disney+, annunciata anche la seconda stagione di Loki.

Loki sta per arrivare su Disney+ e non sarà da solo. Con lui, e prima di lui, vedremo un’altra serie tv ispirata al Marvel Cinematic Universe, The Falcon and the Winter Soldier. L’annuncio arriva da Disney stessa durate il Press Tuor invernale della Television Critics Association.

The Falcon and the Winter Soldier debutterà il 19 marzo, al termine dell’acclamatissimo Wandavision. Proseguirà poi fino a giugno, quando partirà la prima stagione di Loki, più precisamente l’11 giugno.

Parliamo di prima stagione perchè la Disney ha confermato la produzione di una seconda stagione, nonostante la prima non abbia ancora debuttato, e addirittura pare che le riprese siano già partite, forse a inizio anno.

La serie seguirà le vicende di Loki, appunto, dopo i fatti di Avengers: Endgame. Il personaggio si trova dunque in una timeline completamente differente, il che renderà il prodotto ancora più particolare.

Here is when to expect the rest of the Disney+ debuts through the end of July, including #MonstersAtWork and #TurnerandHooch pic.twitter.com/B4ZqrSIhNj — Erik Davis (@ErikDavis) February 24, 2021

