Disney+: arriva “Star” per lanciare la sfida a Netflix

Disney+, arriva “Star”. Il sesto brand che si unisce alla piattaforma digitale con oltre 400 film e 6mila episodi di serie tv.

Disney+ lancia il guanto di sfida a Netflix. Lo fa con il debutto di Star, sesto brand che si unisce alla piattaforma di streaming di Disney e porta in dote oltre 400 film e 6mila puntata di serie tv.

Tra le altre troviamo anche produzioni italiane come la nuova stagione di “Boris“, quella di “Le fate ignoranti” e tante altre che arriveranno nel prossimo futuro. Basterà per colmare il gap con gli altri canali di streaming?

Disney+, Ferzan Ozpetek “mi do delle arie, lavoro per Disney”.



Grandi novità in arrivo per Disney+. Con il debutto di Star si lancia la sfida ai colossi dello streaming con film e serie tv. Il canale di Disney ha raccolto, nel primo anno di vita, oltre 94 milioni di iscritti, un dato inimmaginabile all’inizio.

Kathryn Fink, general manager media ha dichiarato: “Un risultato entusiasmante se pensiamo che l’obiettivo fissato per il 2024 era tra i 60 e i 90“. La pandemia ha giocato sicuramente un ruolo nell’aumentare il numero di iscritti.

Tra le produzioni annunciate da Star, figurano anche tanti titoli italiani. Vedremo infatti la nuova stagione di Boris, opera satirica che prenderà in giro proprio il mondo dello streaming con 6 nuove puntate con il cast originale.

Altro show in arrivo è “Le fate ignoranti” diretto dal regista italo-turco Ferzan Ozpetek, che ha dichiarato: “Mi do delle arie, lavoro per Disney mi sto impegnando giorno e notte. Saranno otto puntate di cui metà con la mia regia e l’altra metà con Gianluca Mazzella al debutto. Io sarò showrunner dell’intera serie che supererà il tema della sessualità per parlare di tradimento”.

“Qualcuno pensa che saranno gli stessi del film di 20 anni fa – Accorsi, Buy, Garko, Ylmaz -, poi saranno altri. Voglio anche spiazzare il pubblico e un episodio sarà girato nella mia Istanbul”

Andrea Pirlo sarà il volto della nuova campagna di lancio Disney e con Stefano Fresi guiderà gli spettatori alla scoperta di Star, il cui abbonamento è incluso in Disney+ senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.

