Dinner in the Sky arriva a Caserta dal 10 al 13 giugno

A Caserta arriva Dinner in the sky, una serie di eventi dedicati al mondo del food sospesi da una piattaforma a 50 metri di altezza che si svolgerà a San Leucio dal 10 al 13 giugno.

A Caserta arriva Dinner in the sky, una serie di eventi dedicati al mondo del food sospesi da una piattaforma a 50 metri di altezza che si svolgerà a San Leucio e con panorama lo splendido parco della Reggia di Caserta. Gli chef Adriano Di Silvio, Tommaso Tartaglione e Paolo Di Domenico sono i protagonisti, l’11 giugno.

Con due appuntamenti a pranzo, aperti ognuno a 22 commensali, i tre chef – in squadra a Tre Farine, ristoranti a Caserta ed Aversa – promettono non solo una esperienza suggestiva ma l’occasione per gustare un menù che affonda le proprie radici nelle produzioni del territorio per rivisitarle nel segno della cucina contemporanea.

«Proporremo tre portate che esaltano al meglio la materia prima – racconta chef Di Silvio, protagonista del progetto “il cuoco agricolo” e consulente professionale per Tre Farine – ma che sanno anche giocare su contrasti inaspettati frutto dell’esperienza maturata in cucina».

«Diverse cotture, diverse consistenze ma un solo obiettivo – conclude chef Adriano Di Silvio – offrire una esperienza che, guardando alla tradizione, traduca al meglio una innovazione che si declina in piccoli tocchi di tecnica e qualità, come la colatura di alici, la cottura a bassa temperatura della guancia ed al vapore dell’astice ed i pomodori in diverse preparazioni per la caprese».

Per prendere parte ai due pranzi di Dinner in the Sky a cura della cucina di Tre Farine basta collegarsi a dinnerinthesky.it, entrare nella sezione dedicata alle prenotazioni e riservare il proprio posto a sedere l’11 giugno.