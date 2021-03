Decreto sostegno 2021, via libera del Cdm: misure e cifre

Il Cdm ha dato il via libera al decreto sostegno 2021, che distribuirà risorse per 32 miliardi di euro: tutte le misure.

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti, nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano vaccinale, sostegno al reddito dei lavoratori, proroga del blocco dei licenziamenti, misure fiscali. Il Cdm ha dato il via libera al decreto sostegni che distribuirà risorse per 32 miliardi di euro. Ecco una sintesi delle misure, illustrate sul sito di Palazzo Chigi.

Attività produttive

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019.

Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019.

Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:

• 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro

• 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro

• 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro

• 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro

• 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

Novità sul contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Eliminato il riferimento ai codici ATECO e innalzata a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari

Meccanismo di calcolo più equo e con coefficienti premianti per le piccole e medie imprese

Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro per beneficiario

Anche le start up potranno accedere ai ristori

Altre politiche per le imprese e i lavoratori autonomi

Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019

Fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della montagna, con una quota destinata ai maestri di sci

Ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti:

• fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e congressi

• cultura e spettacolo, mostre e musei

• matrimoni ed eventi privati

• attività commerciali o di ristorazione nei centri storici

• filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura

Politiche per la salute

Sostegno al piano vaccinale e politiche per la salute

Nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano vaccinale e per il sistema sanitario, di cui:

• 2,1 miliardi aggiuntivi per l’acquisto di vaccini anti-Covid

• 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci anti-Covid

• nuove risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e per la logistica della campagna vaccinale

• fondi per la produzione di vaccini in Italia

• 50 milioni aggiuntivi per i Covid hospital

Possibilità di realizzare la vaccinazione anche nelle farmacie

Scuola, università e ricerca

Sostegno alla scuola, all’università e alla ricerca

150 milioni di euro aggiuntivi per lo svolgimento di attività extra-curriculari volte a favorire il recupero delle competenze di base e promuovere la socialità dei ragazzi

Aumento di 150 milioni del Fondo per il funzionamento delle scuole, per la sicurezza delle scuole e il potenziamento della didattica a distanza

Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e degli enti di ricerca

Lavoro e famiglia

Protezione dei lavoratori

Sostegno al reddito dei lavoratori:

• Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021

• Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza «Covid» fino al 31 dicembre 2021

• Proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021

Blocco dei licenziamenti prorogato fino:

• al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)

• al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario)

Protezione dei lavoratori e contrasto alla povertà

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello sport

1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza

1,5 miliardi per l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità

Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato

Proroga dei navigator

Enti locali

Sostegno agli enti locali

Incremento delle risorse per il ristoro delle minori entrate: 260 milioni per le Autonomie speciali e 1 miliardo per gli enti territoriali

Ristoro di 250 milioni di euro per le minori entrate dei Comuni relativi all’imposta di soggiorno

Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2020 per l’acquisto di dispositivi individuali e di beni sanitari riguardanti l’emergenza

800 milioni di euro aggiuntivi destinati al trasporto pubblico locale

Rinvio di alcuni termini, tra cui lo spostamento al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali

Misure fiscali

Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro

Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019

Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile