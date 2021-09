De Luca sul Green Pass obbligatorio per lavoratori pubblici e privati: “Bene così” (VIDEO)

Covid 19 in Italia: il governatore della Campania Vincenzo De Luca elogia gli ultimi provvedimenti del Governo in materia di Green Pass. E annuncia: “In partenza le terze dosi di vaccino per i pazienti fragili ed Rsa”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, elogia il Governo per quanto riguarda l’ultimo Decreto Legge sul Green Pass, che dal 15 ottobre sarà obbligatorio sia per i lavoratori pubblici che per quelli del settore privato: “Il governo italiano forse per la prima volta ha deciso di prendere misure di prevenzione serie per uscire dal Covid – sottolinea il numero uno di Palazzo Santa Lucia –Bene le decisioni del governo, andiamo avanti. C’è stata una lunga discussione sul Green Pass.

Le posizioni ragionevoli espresse dal Governo e dalla stragrande maggioranza dei cittadini alla fine hanno avuto una conclusione positiva, nonostante le posizioni di due squinternati esponenti politici, i responsabili di Lega e Fratelli d’Italia, e qualche area un po’ radical chic che ha sollevato questioni di lana caprina”.

De Luca critica poi le posizioni di alcuni sindacati, da lui definite “francamente cervellotiche. Chi non si vuole vaccinare deve avere il tampone gratuito? Cioè tu hai gratuitamente la possibilità di vaccinarti, decidi per fare i fatti tuoi che non ti vuoi vaccinare e alla fine lo Stato ti deve pure pagare il tampone? Siamo veramente alla follia. Dovrebbero essere i sindacati per primi, oltre che gli imprenditori, a battersi per avere la diffusione della vaccinazione per evitare che l’esplosione di un focolaio Covid costringa a chiudere le fabbriche e a togliere il lavoro agli operai”.

Non manca poi la stoccata a Matteo Salvini e Giorgia Meloni (invitata da De Luca ad un dibattito pubblico sulla Campania): “Ci sono posizioni sconcertanti di due gioielli politici che si sono opposti con tutte le loro forze al Green Pass: Salvini e Meloni. Da tutte le cose che ho sentito io -tuona il governatore – non ho ancora capito quale è la loro proposta: si sono opposti al lockdown quando avevamo migliaia di ricoverati e di morti, organizzavano cortei con persone senza mascherine, hanno detto ‘no’ a ogni decisione di contenimento.

Se avessimo seguito questi due signori oggi l’Italia sarebbe in ginocchio, avremmo le scuole prive delle norme minime di sicurezza e gli ospedali in una condizione di totale pericolo. Il governo finalmente ha deciso di andare avanti nonostante qualche mugugno”.

La campagna vaccinale prosegue, con De Luca che anticipa gli scenari futuri per le terze dosi: “Oggi parte sostanzialmente la campagna anche per la terza dose di vaccino per le persone più fragili -annuncia – Per la Campania tra le priorità, insieme con i fragili, ci saranno le Rsa. Ci stiamo preparando per la terza dose per il personale sanitario e per il personale delle Rsa. Vedo che si estende l’obbligo alle badanti, agli assistenti domiciliari, ai lavoratori autonomi. Bene così, più andiamo avanti con la campagna di vaccinazione, più si avvicina la data in cui potremo tornare alla vita normale”.