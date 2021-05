De Luca sul Covid 19: “Napoli immunizzata entro luglio. Vaccino anche per i maturandi” (VIDEO)

Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca annuncia novità importanti sui vaccini per i ragazzi che dovranno sostenere l’esame di maturità. Sui bonus ai giovani: “Non educano alla cultura della formazione e del lavoro”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea ancora una volta i grandi passi avanti nella campagna di vaccinazione anti Covid 19: “Abbiamo superato la quota di 3 milioni di somministrazioni complessive e 1 milione di cittadini campani hanno ricevuto la prima e la seconda dose. -rimarca il numero uno di Palazzo Santa Lucia- Ieri in Campania abbiamo superato le 72mila vaccinazioni in 24 ore.

Siamo andati oltre l’obiettivo che ci eravamo prefissati qualche mese fa di riuscire a fare 60mila vaccinazioni al giorno in maniera tale di arrivare a 1,8 milioni di somministrazioni nell’arco di un mese, sempre con l’obiettivo di vaccinare tutti i cittadini di Napoli entro luglio, oltre alle isole e ai capoluoghi di provincia. Se avremo le dosi necessarie riusciremo a raggiungere questo obiettivo. In una settimana completiamo l’immunizzazione del comparto turistico alberghiero”.

Sulle forniture di vaccini: “Abbiamo chiesto al commissario di applicare a Napoli lo stesso criterio utilizzato per vaccinare con più dosi all’inizio le regioni con più anziani. -prosegue De Luca –Abbiamo recuperato 100mila dosi, siamo a meno 84mila rispetto a quanto dovuto. Aspettiamo una risposta dal commissario per il futuro”.

Vicina anche l’immunizzazione dei ragazzi che prossimamente dovranno sostenere la Maturità: “Ci stiamo preparando a vaccinare i maturandi -anticipa De Luca- Se arrivano i vaccini entro domenica, dai primi di giugno possiamo vaccinare i ragazzi che dovranno affrontare l’esame di maturità. Per coloro per hanno più di 18 anni useremo Johnson&Johnson. Sotto i 18 anni Pfizer”.

Sui bonus per i giovani, la sua è una presa di posizione netta: “Le cose per dare aiuti ai giovani vanno fatte, ma regali no -sottolinea- Voglio anche ricordare che i regali servono in parte, nelle aree meridionali, a finanziare la manovalanza della camorra, della ‘ndrangheta e della mafia. Non so se è chiaro questo aspetto del problema. Io credo che le forze riformiste debbano rinnovare la propria identità, in Italia e in Europa, e uno dei primi elementi di cambio di identità e di rinnovamento deve essere questo: insegnare ai giovani che nella vita si combatte, insegnare ai giovani che ognuno è responsabile della propria esistenza e di quella della propria famiglia.

Educare i giovani a combattere, non al parassitismo. In una società moderna ci sarà sempre un 5-10% di popolazione di persone che, nonostante il proprio impegno, non ce la fanno. A queste persone uno Stato democratico ha il dovere di dare non una, ma dieci mani, ma non a chi non combatte, a chi non lavora, a chi non studia e si forma. Questo è totalmente diseducativo”.