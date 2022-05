De Luca: “Esiste già farmaco per la cura del vaiolo delle scimmie” (VIDEO)

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca tranquillizza i cittadini sui primi contagi riscontrati in Italia. Sui fondi del Pnrr: “Occorre sobrietà nella gestione per non aumentare il divario Nord-Sud”.

Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, parla del vaiolo delle scimmie, di cui sono emersi alcuni casi allo Spallanzani di Roma: “Vorrei tranquillizzare i nostri concittadini su una malattia che si presenta con gli stessi sintomi della varicella – dice il numero uno di Palazzo Santa Lucia –Esiste già un farmaco antivirale per la cura del vaiolo delle scimmie.

Ad oggi non abbiamo nessuna emergenza, stiamo monitorando la situazione, non abbiamo forme di trasmissione aerea di questa patologia. Quindi è bene non drammatizzare”.

Per quanto riguarda il Covid 19, De Luca sottolinea che “la situazione va migliorando, se saremo prudenti avremo una bella estate ricca di turismo e una grande spinta per la nostra economia. Eviteremo inoltre di dover registrare nuove fiammate a settembre”.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni con la ministra per il Sud, Mara Carfagna, il governatore parla anche dei fondi del Pnrr, sperando in un atteggiamento di “sobrietà nella gestione, per non far aumentare il divario economico tra Nord e Sud”.