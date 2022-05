De Luca accusa il Comune di Napoli: “Truffa sui fondi al teatro San Carlo”

Il governatore campano Vincenzo De Luca lancia una pesante accusa nei confronti di Palazzo San Giacomo: “Ha detto che dava per due anni 600mila euro, ma nel bilancio non c’erano”.

“Il Comune di Napoli ha fatto una truffa, ha detto che dava per due anni 600mila euro, nel bilancio non c’erano. Dobbiamo riportare la situazione in una condizione di razionalità e normalità. Il San Carlo è un patrimonio dell’Europa non di Napoli, della civiltà occidentale”. A spiegarlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la conferenza stampa di presentazione della prima piattaforma digitale di un teatro d’opera in Italia, la piattaforma On-Il teatro delle Culture della fondazione teatro di San Carlo.

“Io mi indigno se apprendo dopo tre anni che il contributo del comune di Napoli era magari una truffa – insiste il governatore – perché non c’era neanche un euro e sarebbe bene che anche la società civile e il mondo dell’informazione di Napoli si svegliasse di fronte a fatti che sono dal mio punto di vista scandalosi”.