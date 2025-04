L’Inter voleva rinviare a maggio la gara con la Roma: De Laurentiis ha minacciato azioni legali

Si giocherà domenica 27 aprile alle 15 il match tra Inter e Roma, posticipato per la sospensione delle attività sportive sabato 26 in occasione dei funerali di Papa Francesco. Decisivo l’intervento del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Inter-Roma, inizialmente in programma sabato alle ore 18, si giocherà domenica alle ore 15. Lo ha reso noto la Lega di Serie A dopo la sospensione delle attività sportive da parte del Coni nella giornata di sabato, in occasione dei funerali di papa Francesco. Como-Genoa, inizialmente in programma sabato alle ore 15, si giocherà domenica alle ore 12.30; infine Lazio-Parma, inizialmente in programma sabato alle ore 20.45, si disputerà lunedì 28 aprile alle ore 20.45.

La soluzione della vicenda, però, è stata tutt’altro che facile. Infatti, l’Inter, come riporta l’edizione odierna di ‘Repubblica’, “voleva evitare di affrontare mercoledì il Barcellona nella semifinale di Champions con un giorno in meno di riposo: i catalani infatti sfideranno sabato sera il Real nella finale di Coppa del Re”.

“La società – si legge sul quotidiano – tifava per rinviare l’incontro con la Roma a data futura: l’unica data libera era il 21 maggio, tra penultima e ultima giornata di campionato. Ma a questa soluzione erano contrarissime Roma e Napoli, il club di De Laurentiis minacciava persino azioni legali: i nerazzurri infatti devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni. Se Inter- Roma fosse stata rinviata le squalifiche sarebbero state scontate contro il Verona: per il Napoli la possibilità che i suoi rivali per lo scudetto potessero ammortizzare due assenze pesanti contro un’avversaria più abbordabile”.