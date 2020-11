Dalla provincia di Salerno a Napoli per spacciare droga di notte: due arresti

I Carabinieri hanno arrestato in piazza Trieste e Trento a Napoli due pusher di 36 e 24 anni per detenzione e spaccio di droga (hashish ed eroina).

Durante i controlli anti Covid resta alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nella lotta all’illegalità diffusa. Questa notte i militari della stazione quartieri spagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due persone di 36 e 24 anni, rispettivamente di Angri e di San Marzano sul Sarno.

I carabinieri – durante uno dei servizi notturni disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno notato all’una e mezza i 2 uomini a bordo di un’auto all’altezza di piazza Trieste e Trento. Li hanno fermati e controllati, non erano di Napoli e la loro presenza in strada – visto le recenti normative – non era giustificata.

I Carabinieri non si sono però fermati al controllo anti Covid ed hanno deciso di perquisirli. Rinvenuti e sequestrati dell’hashish, tre involucri contenenti eroina, un taglierino intriso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e 190 euro ritenuti provento del reato. Arrestati, sono ora in Caserma in attesa di giudizio.