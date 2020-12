Dal Vesuvio al mare in bici: parte il cantiere per una nuova pista ciclabile

Regione Campania: aperto il cantiere per la costruzione di una nuova pista ciclabile di 12 km (che collegherà diversi Comuni dell’area vesuviana con la costa oplontina).

Aperto a San Giuseppe Vesuviano nella giornata di ieri, lunedì 14 dicembre, il cantiere per la realizzazione di una nuova pista ciclabile di 12 km. Tale pista ciclabile (finanziata per nove milioni di euro dalla Regione Campania) prevede la conversione dell’ex tratto ferroviario Cancello-Torre Annunziata, che collegherà vari Comuni dell’area vesuviana alla costa oplontina: si potrà dunque andare al mare in bicicletta. “Anche in questi giorni, in cui tutti siamo chiamati alla massima responsabilità per evitare che il contagio si estenda nei prossimi mesi, non perdiamo di vista la necessità di guardare al futuro e creare lavoro per le future generazioni -scrive su Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca– A San Giuseppe Vesuviano poggiamo la prima pietra di una grande opera di riqualificazione urbana che abbraccerà diversi comuni dell’area, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata e che darà un volto nuovo all’intero territorio con passeggiate sul mare e la possibilità, perché no, di una grande maratona del Vesuvio, da Pompei a Torre Annunziata”.

Oltre a De Luca, erano presenti anche i sindaci del territorio, unitamente ai consiglieri regionali Mario Casillo, Bruna Fiola e Massimiliano Manfredi.

La conclusione dei lavori è prevista entro gennaio 2022. L’infrastruttura prevede la realizzazione non solo della pista ciclabile affiancata da aree a verde e parcheggi, ma anche di spazi attrezzati per il gioco e lo sport in tutti i Comuni oltre a tre parchi urbani.

