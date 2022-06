Dal Teatro Troisi all’Arena Flegrea per un cartellone da champions

Teatro Troisi: Si partirà il 23 settembre, eccezionalmente (con il biglietto del Troisi) all’Arena Flegrea con Christian De Sica e il suo show “Una serata tra amici”.

Grande festa al Teatro Troisi, dove, il patron Pino Oliva, ha presentato gli spettacoli della stagione 2022-2023 e ha anticipato il nome degli ospiti delle magiche serate all’Arena Flegrea.

Accompagnato dai tanti artisti, prossimi protagonisti di una stagione divisa tra il ritorno alla normalità e gli appuntamenti di qualità, Pino Oliva, insieme all’attore Fabio Brescia conduttore dell’incontro, ha illustrato gli obiettivi e le novita di una programmazione ricca e variegata.

“Da sempre vicini al nostro pubblico – ha detto il patron Oliva- anche per questa stagione al Troisi e all’Arena Flegrea, abbiamo messo insieme alcuni prestigiosi nomi del panorama artistico nazionale e non solo. Un cartellone di grande qualità unicamente frutto dell’incoscienza. Superate le vicende della pandemia e sperando che presto non si debba neanche più parlare di guerra, intendiamo regalare alle persone tante ore di meritata pausa e salutare divertimento.

Già siamo partiti con la campagna abbonamenti e con grande soddisfazione abbiamo raggiunto in pochi giorni quota 700 abbonati rispetto alla meta che ci siamo posti di 2mila abbonati. In più fatti i dovuti scongiuri posso pure anticipare che per la prossima stagione gli spettacoli rimarranno in scena per sette giorni e ciò per un teatro di quartiere come il nostro è davvero un grande successo.”

Campagna abbonamenti 2022/2023

Ed è grazie alla tenacia del noto imprenditore napoletano e al Patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, che al Teatro Troisi di via Leopardi, con un abbonamento a tredici spettacoli a partire da 150 euro, oppure con un’opzione per quattro spettacoli a scelta, a partire da 80 euro, si potrà assistere a una serie di lavori divisi tra il comico, il sociale, la musica e il cabaret.

Spettacoli in programma

Si partirà il 23 settembre, eccezionalmente (con il biglietto del Troisi) all’Arena Flegrea per motivi di capienza di palcoscenico (visti i 18 musicisti in scena) e di pubblico, con Christian De Sica e il suo show “Una serata tra amici”.

A seguire il 20 ottobre arriverà Gene Gnocchi con il suo spettacolo “Sconcerto Rock- The Legend” e si continuerà con artisti di grande prestigio e popolarità come Antonello Costa, Massimiliano Gallo, Simone Schettino, I ditelo Voi, Francesco Procopio ed Enzo Casertano, Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Stefano Sarcinelli e Patrizio Oliva, Valentina Stella, Barbara Foria, Paolo Belli, Angelo Di Gennaro, Fabio Brescia e Diego Sanchez e ancora Gino Rivieccio con il suo show “Quanno ce vo’ ce vo’” e fuori abbonamento in una data ancora da definire, Peppe Iodice con “Il peppytoriale”.

Ticket e abbonamenti Arena Flegrea

In più, per chi non intende approfittare dell’abbonamento comprensivo dello spettacolo inaugurale di Christian De Sica pur senza perdersi la serata con lo stesso artista, lo spazio di via Leopardi propone pure l’abbonamento a “Poker d’Assi” grazie al quale all’Arena Flegrea al costo (per quattro spettacoli) di 95 euro per il primo settore, 85 per il secondo e 75 per il terzo, si assisterà oltre al lavoro di De Sica “ Una serata tra amici”, agli spettacoli di Biagio Izzo del primo luglio “Un giorno all’improvviso” e ancora di Peppe Iodice, “Peppy Summer” e di Sal Da Vinci “È ancora vita”.

I biglietti singoli costano per i tre settori dell’Arena, rispettivamente 32, 27 e 22 euro.