CUS Napoli, concorso per servizio civile retribuito. Come partecipare

Al CUS Napoli assegnati n° 8 Volontari per il progetto: “All inclusive sport”. Il bando di selezione di Volontari da impiegare per dodici mesi retribuiti in progetti di Servizio Civile Universale. Tutte le informazioni per candidarsi.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il bando di selezione di Volontari da impiegare, per un periodo continuato di dodici mesi, in progetti di Servizio Civile Universale.

Al CUS Napoli assegnati n° 8 Volontari per il progetto: "All inclusive sport". Le procedure selettive saranno curate da Amesci Ente accreditato dal S.C.U..

A tale scopo si invitano i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità ed entro la data di scadenza previste dal suddetto bando.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domande on line) raggiungibile attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l’istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone, entro e non oltre le ore 14:00 del 08 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.

Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, oppure di quelle fornite dal Dipartimento, che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute nella guida alla SPID. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione (art. 4 del bando). In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del bando. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o supporto è possibile recarsi presso la Segreteria Generale del CUS Napoli (via Campegna 267 – 80124 Napoli) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18.00 o chiamare al numero 081 7621295.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione i cittadini senza distinzione di sesso che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati nel bando:

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimoanno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che:

appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:

nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;

abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili dipace;

abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i seimesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presentearticolo.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto e riceverà un rimborso mensile di € 439,50.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) predisposta dal Dipartimento, che consente di compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. Le domande trasmesse con modalità diversa non saranno prese in considerazione (art. 5 del bando). E’ possibile scaricare qui la “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL”.

La piattaforma DOL è raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per presentare domanda di Servizio Civile occorre uno SPID con livello di sicurezza 2. E’ possibile richiedere SPID all’indirizzo www.spid.gov.it/richiedi-spid

Solo chi non possiede i requisiti per ottenere lo SPID può presentare domanda le credenziali quelle fornite dal Dipartimento che possono essere richieste seguendo tutte le informazioni contenute nella Guida alla piattaforma DOL.

Per informazioni e per prendere visione dei progetti, del bando nazionale e della modulistica necessaria, visitare i seguenti siti internet:

www.cusnapoli.it

www.serviziocivile.gov.it

www.amesci.org

o contattare il C.U.S. Napoli ai seguenti recapiti:

tel.: 081 – 7621295 fax: 081 – 19362277 e-mail segreteriagenerale@cusnapoli.org

Le informazioni contenute nel presente avviso non sono sostitutive né esaustive del Bando per la selezione di 46.891 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e all’Estero.