Una Festa della Mamma speciale per le mamme di via Mare ad Ercolano

Dal 13 al 19 maggio al Parco Archeologico di Ercolano #MuseumWeek 2019 sul tema del ruolo della donna nella cultura di ieri, oggi e domani.

Il Parco Archeologico di Ercolano mette in campo concrete azioni di inclusione sociale e partecipazione della comunità locale per condividere e vivere insieme i valori culturali di Ercolano. Ieri è stata la volta della Festa della Mamma, resa speciale per le mamme ercolanesi di via Mare, infatti il Direttore stesso del Parco, Francesco Sirano, ha accompagnato un gruppo di mamme in un giro al percorso sotterraneo del Teatro antico.

Il Direttore è stato guida speciale per le mamme che vivono il territorio circostante il teatro, una iniziativa proposta con l’intento della riappropriazione culturale da parte del territorio della sua storia e della sua realtà di eccellenza.

Alla stessa matrice culturale appartiene l’iniziativa di recupero dell’edicola votiva posta di fronte all’ingresso settecentesco al Teatro su via Mare, un processo partecipato, attivato in collaborazione anche con l’Herculaneum Conservation Project, in cui il Parco ha collaborato con la comunità locale mettendo a disposizione il proprio know how scientifico nelle attività di restauro e conservazione del patrimonio culturale.

“Il teatro antico diventa in questo modo uno snodo vitale e integrato nel territorio circostante, – dichiara il Direttore Sirano – un attrattore di forze positive del territorio che si attivano a vicenda. Simbolico è anche il dialogo tra passato e futuro, il teatro, l’edicola, e la nuova vita del territorio. Siamo stati accompagnati non solo dai residenti, ma anche dal Comune di Ercolano e da HCP in un percorso che tra pochi giorni vedrà l’avvio della fase conclusiva del recupero dell’area posta a nord del sito archeologico con la realizzazione di nuovi spazi per la collettività e il completamento del percorso panoramico dall’ingresso storico su Corso resina a via Mare e Via Cortili.”

Il Parco Archeologico di Ercolano partecipa inoltre a #MuseumWeek 2019 incentrata sul posto delle donne nella cultura, ieri, oggi e domani. Dal 13 al 19 maggio, sotto l’egida dell’hashtag #WomenInCulture il web sociale si sintonizza sui 7 hashtag della sesta edizione (https://www. beniculturalionline.it/event. php?n=1653) con l’obiettivo di coinvolgere attivamente appassionati e professionisti intorno alla Cultura, dare visibilità, aprirsi alla scena internazionale, aumentare l’interesse dei visitatori, mostrarsi in ascolto del pubblico, arricchire la propria banca dati, creare eventi, difendere dei valori.