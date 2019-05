Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio: soddisfazione per la Regione Campania, visto che il progetto ha ottenuto il riconoscimento di best practice della Commissione Europea.

Grande soddisfazione per la Regione Campania, visto che il progetto del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio della Federico II di Napoli è stato individuato quale best practice dalla Commissione europea.

Stamattina, presso il complesso UNINA di San Giovanni a Teduccio, si terrà il lancio della campagna di comunicazione dell’Unione Europea “Europe in my region – L’Europa nella mia regione” #EUinmyRegion, che ogni anno seleziona le migliori buone pratiche di utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, premiandoli con azioni informative destinate al grande pubblico.

Uno di questi è il Campus universitario di San Giovanni, riconosciuto come uno dei principali interventi di rigenerazione urbana realizzati grazie all’intervento integrato di Regione Campania e Unione Europea.

In quest’occasione, dopo la visita alla struttura e al cantiere, verrà inaugurato un totem multimediale interattivo, che sino al 5 giugno permetterà agli utenti una interazione con il bene oggetto del finanziamento. A seguire si terrà un primo bilancio dell’intervento di recupero dell’area ex Cirio, cui prenderanno parte rappresentanti della Regione, della Federico II, della Commissione Europea, oltre che dell’hub tecnologico tra cui Apple Developer Academy Napoli, ENI, TIM, CISCO e Campania New Steel.