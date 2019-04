Tonia Leoncito al Teatro Totò con “80 voglia di cantare”

Teatro Totò, martedì 16 aprile alle ore 20.30 arriva Tonia Leoncito con “80 voglia di cantare” il concerto dedicato alle grandi canzoni Anni Ottanta.

Divisa tra la grande produzione di geni della canzone come Battisti, Mogol, Baglioni, De Crescenzo e Mattone, la giovane artista porterà tra il pubblico tutta la sua passionale verve di interprete moderna e tradizionale al tempo stesso. Accompagnata da Pietro Casaburi al pianoforte, A. Di Costanzo al basso elettrico, G. Capasso alla chitarra, R. Barbato alla batteria e da G. Perna alle percussione Tonia con i testi di Rosario Minervini coinvolgerà il pubblico in circa due ore di spettacolo all’insegna di una Napoli canora senza tempo.

Con cinque ballerini del Centro Studi Accademici “Dance Mania” e con la direzione musicale e gli arrangiamenti dello stesso Casaburi, quello in programma nel teatro di via Freadiano Cavara si annuncia come uno spettacolo capace di portare alla ribalta, grazie ad una voce giovane e coinvolgente, i grandi poeti e cantori di oggi insieme all’immensa storia di una città cantante senza eguali.