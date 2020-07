Tiziano Ferro: per l’artista di Latina è finora un 2020 dai due volti (caratterizzato dal successo di Sanremo e dal rinvio del tour negli stadi italiani).

È stata una prima parte di 2020 dai due volti per Tiziano Ferro, il popolarissimo cantante che ha venduto 15 milioni di dischi in tutto il mondo. Per il 40enne di Latina, l’anno era cominciato alla grande, alla luce della partecipazione a tutte le cinque serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo, fungendo da superospite a fianco dei conduttori Amadeus e Fiorello.

Un Sanremo che rappresentava l’ideale trampolino di lancio per l’attesissimo tour negli stadi dell’estate 2020, denominato Tzn 2020. Per la prima volta, Tiziano Ferro avrebbe certamente infiammato con la sua musica anche il San Paolo di Napoli, che avrebbe dovuto ospitare il suo concerto nella serata di mercoledì 24 giugno. Eppure, proprio il Festival della canzone italiana ha rappresentato l’ultimo grande evento musicale in presenza di pubblico prima dello scoppio della drammatica emergenza Covid 19, che ha inevitabilmente portato al rinvio del tour promozionale dell’album Accetto miracoli.

Per la promozione del disco, Tiziano Ferro rimarrà impegnato da maggio a luglio 2021 nella tournée a questo punto ribattezzata TZN Tour 2021, composta da quattordici date negli stadi italiani (il concerto al San Paolo di Napoli è previsto per sabato 26 giugno 2021).

Concerti nei quali non mancheranno di certo altri suoi grandi successi, in cui rientrano hit come Rosso Relativo, Perdono, Ti scatterò una foto, Sere Nere, L’ultima notte al mondo, Alla mia età, Ed ero contentissimo e L’amore è una cosa semplice.

Come quasi tutti gli artisti, durante il lockdown Tiziano ha utilizzato i social per continuare a comunicare con il suo pubblico, che lo segue sempre più numeroso (2 milioni di followers su Instagram).

Non mancando di dare altri contributi alla musica, come il lancio per l’estate del singolo Balla per me (in duetto con Jovanotti) e una nuova versione di Accetto miracoli, eseguita in duetto con Tosca e registrata a distanza tra Roma (dove vive Tosca) e Los Angeles (dove Ferro si è trasferito insieme al marito Victor Allen).